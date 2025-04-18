民眾黨團擬提重啟核三、移轉投票兩公投 批民進黨每天搞大罷免

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌等人，今（18）日在立法院舉行「迎接時代巨變，TPP三箭齊發」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/18 12:45

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨立院黨團今天上午召開「迎接時代巨變，TTPP三箭齊發」記者會，黨團副總召張啓楷表示，現在面對大清算的亂局，民眾黨要射出三支福國利民的箭，包含於本次院會提案推動《產業創新條例部分條文修正草案》盡速三讀，並將正式提出重啟核三、建立移轉投票兩個公投提案。

張啓楷表示，民進黨政府無能又無心，每天搞大罷免、大造謠，如今台灣已面臨大清算、大總統、大混亂的困局；民眾黨則射出福國利民的3支箭，要振興經濟，讓人民當家。首先力推《產業創新條例部分條文修正草案》三讀，幫助台灣產業與企業，再來則是提出「重啟核三」公投、與世界潮流接軌；最後則是「移轉投票」公投，強化國人參政權。

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張啓楷指出，民眾黨團審慎地提出核三廠重啟計劃，當然這必須在通過安全評估之後，現在全世界都在重返核能，美國能、日本能，台灣為什麼不能？更嚴重的是，台電一直虧損，人民的電價一直上漲，要徹底解決這個問題，重啟核三廠是一個很好的方案。

對於移轉投票公投，民眾黨立委麥玉珍表示，台灣不是專制國家，不該讓投票權受到地域限制，讓在外地工作、求學、服役的人的選舉權應該受到保障。她說，民眾黨提出的移轉公投，明確規劃採用最有共識的轉移投票方式，全程在國內進行，本人親自領票、親自投票，完全不涉及海外投票，沒有任何舞弊空間，既便利又公平。

民眾黨團總召黃國昌批評，民進黨過去推動不在籍投票，但如今看到民眾黨將移轉投票列為優先法案，就膝跳反射，馬上出來抹紅，但黨團提的只有「國內」移轉投票，讓年輕人投票時不用花大錢跑回戶籍地，「這跟境外敵對勢力有何關係？」民進黨為了大罷免，不惜在國內造謠，製造更多對立和衝突。

民眾黨團提案重啟核三公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」移轉公投主文則是，「為保障⼈民參政權，您是否同意政府應於⼆年內於中華民國⾃由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」

民眾黨立院黨團今天上午召開「迎接時代巨變，TTPP三箭齊發」記者會。（記者李文馨攝）

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