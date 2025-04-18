檢調辦幽靈連署 中市議會國民黨團批轉移共諜案焦點

國民黨中市議會黨團抗議司法不公，質疑查幽靈連署是為了轉移共諜案焦點。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/18 13:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於檢調大動作搜索涉及偽造文書、罷免民進黨立委的領銜人家中及國民黨多處縣市黨部，國民黨中市議會黨團書記長李中痛批，民進黨辦藍不辦綠，根本是為了轉移總統府及國安會有共諜的焦點，痛批辦藍不辦綠，要辦一起辦；至於黨主席朱立倫表示4月26日要上凱道遊行，李中表示，黨主席既然已交代，黨團當然應該要全力動員一起參加，表達維護台灣自由民主的精神。

此外，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，司法應該是最後一道防線，若連司法都不公正，執政黨就是在搞政治迫害。至於是否擔心中市黨部也被搜索，顏文正表示並不擔心，因為台中市罷免綠委是青年團體自發，黨部只是從中協助，並非主導，而且黨部沒有審核連署名單的權力。

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李中表示，司法單位大動作搜索國民黨各地黨部根本不符比例原則，民眾將連署書交給連署的發起人，而發起人根本沒有公權力也沒有能力去了解是否正確，卻讓發起人承擔莫大的風險，既然已經有相關選委會機關進行查證，已進行除錯的工作，為何要把責任要加諸在發起人身上？

李中痛批，進行藍綠的立委罷免都有，而罷免藍軍的連署也有死亡連署，卻未看到檢調機關積極約談相關人員，根本是民進黨想要抹掉共諜事件，賴清德的秘書及國安會秘書長吳釗燮前助理都涉入共諜，但是為何共諜案交保金額比死亡連署交保金還少，是共諜案比較嚴重還是一張死亡連署書嚴重?呼籲國人應該重視。

至於黨主席朱立倫下軍令4月26日發起凱道遊行，李中表示，黨主席既然已交代，黨團當然應該要全力動員一起參加，表達維護台灣自由民主的精神

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