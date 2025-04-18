蔣萬安喊倒閣 謝國樑表態贊成

針對台北市長蔣萬安昨晚喊出倒閣，基隆市長謝國樑（左）今天說，贊成透過一次的選舉來決定台灣未來的方向。（記者俞肇福攝）

2025/04/18 12:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕調查局台北市調處昨天（17日）搜索國民黨台北市黨部，並約談國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫昨晚號召黨公職到台北地檢署抗議。針對缺席昨晚北檢集會，基隆市長謝國樑今天（18日）表示，他日前以證人身分到北檢說明，他自己拿捏（意指評估）後覺得不太適合，這是他自己在份際上的拿捏，也是昨晚沒有去的原因，但4月26日凱道抗議假如黨中央有需要，他會積極參加。

台北市長蔣萬安17日提出「倒閣說」，謝國樑回應，倒閣可以讓過去的政治紛爭和台灣面臨的挑戰，透過一次的選舉來決定台灣未來的方向值得深思，他贊成此方向思考，「大罷免是民意，重選就不是民意嗎？」

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謝國樑說，他思考一整晚，覺得蔣萬安的論點可以供全民好好思考必要性，這次藍綠加起來大罷免的規模，可能達50位左右立委，罷免投票結果出爐後，他認為絕對不是終點，反而只是起點，未來勢必進行大量補選，是不是達到大罷免前所設定的目的？

謝國樑指出，未來大家無止盡地可以看到，台灣在面臨很多的嚴峻挑戰下，又要面對很多選舉，又可能不是同一天，還要歷經多少折磨、對立的負面情緒，就如同2024年10月基隆進行的罷免市長案，今年又有罷免立委案，如果罷免通過又要進行補選。

謝國樑說，「值得思考蔣萬安的倒閣說，讓過去的政治紛爭和台灣面臨的挑戰，透過一次的選舉，來決定台灣未來的方向。」

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