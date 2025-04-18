基隆3罷免案傳偽造文書 檢調出動查詢「是否本人連署」

基隆市民進黨市議員張之豪證實，接到民眾陳情，檢查官指揮警察查詢連署人是否本人連署。（記者盧賢秀攝）

2025/04/18 11:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市檢調單位今天早上陸續出動，查詢連署人「是否本人連署罷免」，目前所了解查詢對象以連署罷免立委林沛祥的民眾居多，查詢的民眾相當多。

基隆各地都在調查罷免連署「偽造文書」案，基隆市議員鄭文婷和張之豪的死亡連署書比例高，鄭文婷和張之豪都前往基隆地檢署提告。

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此外，不過中選會也發現國民黨立委林沛祥罷免案，死亡連署為0，有116件提議書涉嫌偽造，基隆市選委寄出了26張查詢單，有20件回覆，尚未90件待查。

基隆市民進黨籍議員張之豪和鄭文婷指出，服務處今天一早接到民眾陳情，指上午6點多，有兩兩1組的警察人員上門，表示是受「選委會委託調查有無簽署罷免立委的連署書」，查詢連署人「是否本人連署罷免」，甚至要求民眾在筆錄上簽名，張之豪和鄭文婷也向市警局證實，確實是檢察官指揮偵辦。

張之豪說，基隆目前總共有3個罷免案，除了立委林沛祥委員的罷免案以外，還有民進黨議員張之豪與鄭文婷的罷免案，連署他與鄭文婷的罷免案中，死亡連署、偽造情事，也是比例很高。因此他認為，檢調可能是全面搜查，若為求慎重，兩造的連署人都去詳細調查，確定誰有連署或者沒連署，才能讓檢調掌握完整的證據，作為未來（可能）起訴的依據。

鄭文婷則表示「勇敢面對司法」，她呼籲民眾如遇到這波調查行動，請依法配合檢察官的辦案，協助釐清真相。

鄭文婷說，遇到司法人員上門調查，可依法要求出示身分證件及發動強制處分（搜索票）等，確認確實是合法發動的調查行動。

如果被要求在筆錄上簽名，一般會有正式的筆錄，民眾可要求審閱內容，確認無誤後再簽名。如果是正式的公文或調查報告，那麼可以要求警察提供備份文件，以便日後確認簽名內容是否為真。

基隆市議員鄭文婷呼籲民眾配合調查行動。（記者盧賢秀攝）

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