為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆3罷免案傳偽造文書 檢調出動查詢「是否本人連署」

    基隆市民進黨市議員張之豪證實，接到民眾陳情，檢查官指揮警察查詢連署人是否本人連署。（記者盧賢秀攝）

    基隆市民進黨市議員張之豪證實，接到民眾陳情，檢查官指揮警察查詢連署人是否本人連署。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/18 11:52

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市檢調單位今天早上陸續出動，查詢連署人「是否本人連署罷免」，目前所了解查詢對象以連署罷免立委林沛祥的民眾居多，查詢的民眾相當多。

    基隆各地都在調查罷免連署「偽造文書」案，基隆市議員鄭文婷和張之豪的死亡連署書比例高，鄭文婷和張之豪都前往基隆地檢署提告。

    此外，不過中選會也發現國民黨立委林沛祥罷免案，死亡連署為0，有116件提議書涉嫌偽造，基隆市選委寄出了26張查詢單，有20件回覆，尚未90件待查。

    基隆市民進黨籍議員張之豪和鄭文婷指出，服務處今天一早接到民眾陳情，指上午6點多，有兩兩1組的警察人員上門，表示是受「選委會委託調查有無簽署罷免立委的連署書」，查詢連署人「是否本人連署罷免」，甚至要求民眾在筆錄上簽名，張之豪和鄭文婷也向市警局證實，確實是檢察官指揮偵辦。

    張之豪說，基隆目前總共有3個罷免案，除了立委林沛祥委員的罷免案以外，還有民進黨議員張之豪與鄭文婷的罷免案，連署他與鄭文婷的罷免案中，死亡連署、偽造情事，也是比例很高。因此他認為，檢調可能是全面搜查，若為求慎重，兩造的連署人都去詳細調查，確定誰有連署或者沒連署，才能讓檢調掌握完整的證據，作為未來（可能）起訴的依據。

    鄭文婷則表示「勇敢面對司法」，她呼籲民眾如遇到這波調查行動，請依法配合檢察官的辦案，協助釐清真相。

    鄭文婷說，遇到司法人員上門調查，可依法要求出示身分證件及發動強制處分（搜索票）等，確認確實是合法發動的調查行動。

    如果被要求在筆錄上簽名，一般會有正式的筆錄，民眾可要求審閱內容，確認無誤後再簽名。如果是正式的公文或調查報告，那麼可以要求警察提供備份文件，以便日後確認簽名內容是否為真。

    基隆市議員鄭文婷呼籲民眾配合調查行動。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議員鄭文婷呼籲民眾配合調查行動。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播