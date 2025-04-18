高虹安誣告陳時奮被求償975萬元判免賠 陳：司法審判不應像月亮、將上訴

涉貪停職的新竹市長高虹安誣告旅美教授陳時奮遭求償975萬元判免賠，陳時奮表示，法官判決不應像月亮，將提起上訴。（照片取自陳時奮臉書）

2025/04/18 12:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安因誣告旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）遭台北地院判處10個月的徒刑，陳時奮提起民事求償975萬元，台北地院昨判決高虹安免賠。對此，陳時奮今天在臉書發文提到，司法審判係根據法律與證據，應有一致性與可預測性，不應像月亮，初一十五不一樣。司法的功能在釐清是非對錯，不應成為顛倒黑白的社會亂源。同時他也將尋求司法途徑，提起上訴。

陳時奮提到，高虹安涉嫌誣告已遭北院刑庭判處10個月，民庭卻判決免賠。兩案的證據一樣，且刑事有罪的法律標準遠高於民事賠償。高虹安免賠的判決有違法界慣例。他強調，此判決不影響他對整個司法系統的信任，將透過司法救濟管道推翻不當判決。

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陳時奮也提到，據北院新聞稿，法官看不到誣告的事實，因此判決高虹安免賠，法官認為他揭發高虹安論文抄襲的說詞，僅屬意見的表達，並非事實的陳述。既然只是意見表達，就無妨礙名譽的疑慮，高虹安也就沒有誣告的罪嫌。

除論文抄襲，他也揭發高虹安在指導教授的學術履歷被除名。法官認為這是事實陳述，但略有瑕疵，事後又有更正，因此高虹安也無誣告之事實。有關事實陳述部分，法官引述了他揭發高虹安被除名的一段臉書貼文：「⋯（略）我要收回高虹安被指導教授除名的說明。⋯（略）我要在這裡說聲抱歉。」法官引述的這段話，當中有兩個「略」字。為維持書狀的精簡，法官可以省略文字的引述，前提是省略的文字冗長，而且無關緊要。

這是法官引述的原文：「既然妳的教授已經澄清，我也要收回『高虹安被指導教授除名』的說法。因為這個說法帶給妳的困擾，我要在這裡說聲抱歉。」法官只省略了23個字，對動輒上萬字的判決書而言，為何法官要省略區區23個字呢？

他認為，法官省略這23個字，可製造他說詞有瑕疵、心虛更正又道歉的假象。但他道歉的是「這個說法帶給高虹安的困擾」。高虹安確實被指導教授從學術履歷除名，但李傑的解釋是「更新疏漏」。因輕信李傑的狡辯之詞，他在第一時間收回「高虹安被指導教授除名」的說法。他也因除名的說法帶給高虹安困擾，在第一時間表達歉意，因更新疏漏的責任在教授，不在學生。他的歉意是對高虹安的善意。

而為附和高虹安的扭曲說詞，法官斷章取義他的臉書貼文，刻意省略極具關鍵的23個字。針對此案的免賠判決，他會循司法體制提起上訴。並認為法官判決不應像月亮，初一十五不一樣。他會在二審把道理講清楚，尋求判決的一致性與可預測性。

涉貪停職的新竹市長高虹安誣告旅美教授陳時奮遭求償975萬元判免賠，陳時奮表示，法官判決不應像月亮，將提起上訴。（照片取自陳時奮臉書）

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