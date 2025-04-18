藍白偷渡取消下午院會提案 沈伯洋：應該是為了要衝北檢

立委沈伯洋。（資料照）

2025/04/18 12:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦幽靈連署案，國民黨台北市黨部昨（17日）被搜索，主委黃呂錦茹也被檢方約談聲押；國民黨主席朱立倫昨率領多位黨公職前往北檢表達抗議。民進黨立委沈伯洋表示，國民黨與民眾黨今日除偷換順序外，又偷塞「取消下午院會」的提案，接著表決完後直接宣布取消下午院會，再把偷渡的提案放在民進黨立委桌上。

沈伯洋在臉書PO文表示，「表決的時候，不告訴你要表決的內容」又來了，今天國民黨偷偷跟民眾黨換順序（完全不合法），然後偷偷塞了一個「取消下午院會」的提案（應該是為了要衝北檢），然後表決完之後，韓國瑜才告訴我們說，剛剛表決結論，下午院會取消。

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沈伯洋指出，民進黨立委們全部問號，因為桌上完全沒有這個提案，他們都以為他們在表決桌上的增列事項而已，然後過了半小時，韓國瑜才把國民黨偷塞的提案放在我們桌上，再說一次，沒有任何的一個民主國家，會在表決的時候，不把表決的內容全部放在桌上。這個去年就發生過了，今年再發生一次，無語。

沈伯洋續指，民進黨立委們提的國安法案，又又又又又又又又又又被擋了。國民黨邊擋還還邊喊：「共諜在民進黨！」奇怪了，間諜在哪一個黨跟你要擋法案有什麼關係？不是更應該不要擋法案嗎？民眾黨，是的，民眾黨，提了新公投案。要全民公投「不在籍投票的移轉投票」，而且全部選舉適用。

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