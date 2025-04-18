柬埔寨179名台籍詐騙犯全「送中」 中國外交部「高度讚賞」

14日晚間網上有疑似遣送畫面曝光，消息指稱這些詐騙犯搭乘的是「中國東方航空」。（圖翻攝自黑色豪門企業）

2025/04/18 12:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨政府日前破獲電信詐騙據點，逮捕179名台灣籍詐騙犯。我外交部透露，柬國已分別於本月13日和14日配合中國政府要求，分3批次將中國及我國籍嫌犯遣送中國。對此，中國外交部發言人林劍對柬埔寨作法表示「高度讚賞」。

柬埔寨政府今年3月底逮捕179名台灣詐騙犯，外交部表示，我國駐胡志明市辦事處本月1日接獲相關消息後，立即透過各種管道與柬埔寨政府全力進行交涉，要求柬國政府提供我國籍犯嫌名單，並務必依據「國籍管轄原則」的國際慣例，將涉案國人遣返我國接受司法調查與審判。

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但柬國政府還是在13日晚間及14日凌晨配合中國要求，將3批包含包含中國及我國籍犯嫌、近190人全數遣送中國，外交部對於柬國政府扈從中國、漠視國際慣例且罔顧我當事國人意願等行為，表示嚴正關切與遺憾，將持續促請柬方儘速提供涉案國人名單及具體遣送人數。

中國外交部17日例行記者會中，有外媒詢問是否能透露更多柬埔寨向中國遣送台灣人的詳細情況。中國外交部發言人林劍表示：「中方對柬埔寨政府以中國原則處理有關問題表示高度讚賞。中國人願與柬埔寨等相關國家持續深化執法合作，堅決打擊網賭電詐，維護海外中國公民的安全和合法權益，維護中國與相關國家的正常人員交往秩序。」

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