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    南投男寄電子郵件恐嚇吳思瑤揚言斬首 士院裁定限制住居

    民進黨立委吳思瑤。（記者李文馨攝）

    民進黨立委吳思瑤。（記者李文馨攝）

    2025/04/18 12:01

    〔記者張文川／台北報導〕民進黨立委吳思瑤日前收到揚言要將她「斬首」的死亡威脅電子郵件，吳思瑤向北投警分局報案，士林地檢署昨指揮警方發動搜索，拘提南投縣40餘歲郭姓男子到案，檢方複訊後認為郭男有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞，向士林地院聲請羈押，法官昨深夜裁定郭男限制住居，並命令郭男不得再對吳思瑤、立委王定宇、前行政院長蘇貞昌再有恐嚇行為，否則將予羈押。

    士院裁定指出，郭男涉犯恐嚇危害安全罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實施恐嚇罪之虞，但郭男行為時有可能受精神疾病影響，除了發表恐嚇言論，付諸實行的可能性低微。

    法官認為郭男經此偵查程序，應知所警惕，因此裁定限制住居，並命令郭男不得對吳思瑤、王定宇、蘇貞昌再為恐嚇行為，應足以降低他再犯恐嚇的可能，若郭男無法遵守約束，即仍有羈押的必要。

    吳思瑤昨受訪指出，近期收到死亡威脅的電子郵件，信中不僅恐嚇她，還提到「賴清德也保不了，近日內斬首」，她原本也不太想理會，但幕僚、黨團同仁都提醒她，不要小覷自身安全問題，因此她已向北投警分局、國安單位報案，並申請隨扈自保。

    檢警獲報後循線展開追查，鎖定特定對象，昨展開搜索行動，拘提南投郭男到案。士檢檢察官複訊後，認為郭男涉犯恐嚇危害安全罪嫌疑重大，有反覆實施同一恐嚇犯罪之虞，聲請羈押。

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