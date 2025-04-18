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    未參與北檢集會活動 盧秀燕：每個人用不同方式表達

    盧秀燕質疑罷免案雙重標準，但對於昨晚為何未到北檢陳抗，僅回應每個人用不同的方式表達，針對倒閣問題也未回應。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕質疑罷免案雙重標準，但對於昨晚為何未到北檢陳抗，僅回應每個人用不同的方式表達，針對倒閣問題也未回應。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/18 11:58

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查，國民黨昨晚號召支持者在北檢外抗議，台北市長蔣萬安更在現場喊出倒閣，台中市長盧秀燕今天受訪重申國家濫用司法追殺民眾，很感動昨晚有那麼多人挺身而出，面對詢問為何未到北檢，盧秀燕僅回應每個人用不同的方式表達，針對倒閣問題也未回應。

    盧秀燕今天參加農民節表揚活動時受訪表示，過去民進黨發起罷免韓國瑜市長，當時有人說罷免發起人連署資料蒐集有不實或死亡等情形，可是當時地檢署怎麼說，他們沒有查核身份的權利跟能力，所以不予起訴、不需要偵辦，她反問「今天為什麼對於罷免立法委員的發起人要重法偵辦、重金交保呢？」

    盧秀燕說，民眾之所以感到憤怒、憂心，是因為國家司法被濫用，針對特定政黨在打壓，這是違反民主，所以昨天她才呼籲要「適可而止、懸崖勒馬。」

    盧秀燕再指昨晚（國民黨陳抗）讓她非常感動，面對國家濫用司法，司法被當作工具在追殺民眾，有那麼多人會挺身而出，用不同的方式以發言或到現場，表達國家司法應該要公平公正，民主應該維護的信念，非常有勇氣、了不起。

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