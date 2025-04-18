王鴻薇北檢外上演痛哭戲碼 郭昱晴：公開阿美個資時有心疼年輕人嗎？

立法委員郭昱晴。（資料照）

2025/04/18 13:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦國民黨罷免綠委連署造假案，17日上午搜索國民黨北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫動員黨公職和支持者晚間衝北檢抗議，王鴻薇還上演痛哭戲碼，結果被朱立倫直接拉到後排。對此民進黨立委郭昱晴表示，王鴻薇在哭的時候有想到去肉搜山除薇害—罷免王鴻薇阿美，公開別人的個資，心疼年輕人嗎？

郭昱晴在臉書PO文表示，王鴻薇繼最近因為罷免聲浪，太多數據顯示她躺著就會被罷掉，一直掉鱷魚的眼淚之後，真的急了，王鴻薇在哭的時候有想到去肉搜山除薇害—罷免王鴻薇阿美，公開別人的個資，心疼年輕人嗎？

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郭昱晴質問，王鴻薇在上中國節目宣傳統戰，踐踏台灣的時候，迎合舔共時，有想到自己會有今天嗎？不是不怕罷免，還要大家拍拍手嗎？

郭昱晴指出，她說了！該辦就辦該查就查不分藍綠白，陳玉珍居然敢在現場潑髒水抹黑說郭昱晴拿紅錢 ，你們這幫人自己本身就是紅透了，還需要被滲透嗎？罵台灣影視文化人是要飯的，過年馬上就到廈門去討飯吃，既然嘴巴一直喊要抓共諜，為什麼怕國安法案，要一直擋呢？

郭昱晴直言，她如果拿對岸紅錢就辭職，造謠薇金門珍如果跟中國有不可告人的關係妳們滾下台，「反滲透挺國安，大罷免大成功。」

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