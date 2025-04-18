蔣萬安喊立院倒閣 吳思瑤：天下沒有執政黨會倒自己的閣

民進黨團幹事長吳思瑤今表示，天下沒有執政黨會倒自己的閣，且人民發起的罷免已到第二階段，倒閣不該是救罷免的政治話術。（記者李文馨攝）

2025/04/18 11:13

〔記者李文馨／台北報導〕台北市長蔣萬安昨晚赴北檢外抗議司法不公，認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）表示，天下沒有執政黨會倒自己的閣，且人民發起的罷免已到第二階段，倒閣不該是救罷免的政治話術。

吳思瑤今天上午在立院受訪表示，蔣萬安以首都市長身分提倒閣，無比奇怪，蔣萬安問過朱立倫跟傅崐萁嗎？這是他個人意見嗎？憲法層次被國民黨拿來救罷免，倒閣最好時間點已經過了，人民依憲法職權發起連署罷免，已經到了第二階段，此時提倒閣，不只要過公民這關，還要過國民黨內那關，倒閣不該是救罷免的政治話術。

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吳思瑤說，對於蔣萬安丟出來急就章救火式倒閣論，民進黨沒有討論也不會隨之起舞，天下沒有執政黨會倒自己的閣，任何方式阻擾公民行使權利都難以接受，且民進黨是被提倒閣的一方，應該先問問拋出倒閣的在野黨是否認真，到底是政治話術，還是黨中央到黨團的一致看法。

吳思瑤提到，就她所知，國民黨團丈二金剛摸不著頭緒，也有一些不滿聲音，首都市長拋出倒閣議題，是逾越了傅崐萁職權，還是蔣萬安不想當市長，想回來當立委？

民進黨立委黃捷則說，很久之前就有討論過倒閣，但當時國民黨不採納，現在很多罷免二階都準備要衝到終點，才開始討論，為時已晚，人民意願不是任何政黨能控制，國民黨提出倒閣，只會讓罷免進程更加快速。

黃捷強調，民進黨態度坦然，正面面對倒閣，朱立倫跟蔣萬安說是對賴清德不信任投票，顯然是對法制有錯誤認知，這比較像對朱立倫的不信任投票，畢竟朱立倫的帶領下，國會被黃國昌、傅崐萁體制傷害至此，倒閣傷害最大的就是違法亂紀的國民黨不分區。

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