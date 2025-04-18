罷免許智傑領銜人朱磊被爆中國出生 曾嗆「抄黨員名單有錯嗎？」

罷免許智傑領銜人朱磊（右）曾嗆「抄黨員名單有錯嗎？」，左為高雄雙罷劫負責人徐尚賢。（高雄雙罷劫提供）

2025/04/18 11:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷免立委許智傑領銜人朱磊的住處和連署站，今（18日）被檢調搜索，朱磊也被爆出是在中國出生，後來移居香港，2016年移民來台，針對罷綠連署行動，他曾嗆「抄黨員名單有錯嗎？」

朱磊遭網友起底，他是1971年在中國安徽出生，2002年移居香港，之後取得永久身分證，從事旅行貿易業；2014年香港發生雨傘運動後，他於2016年移民來台，隔1年拿到台灣身分證，原本是在新北工作，後來搬到高雄鳳山，從事移民代辦工作。

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2023年朱磊有意參選高雄鳳山區立委，但因在台戶籍未滿10年，依香港澳門關係條例，及公職人員選罷法規定，中選會審定不符資格。

朱磊是罷免許智傑的領銜人，近期國民黨發起的多個罷免案，爆出死亡連署爭議，朱磊曾表示：「黨員抄黨員名單有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，那還叫黨嗎那這個黨解散算了」、「黨員不是普通民眾，黨員加入黨以後，沒有個資可言，一個人入黨，就要無條件執行黨的命令，服從黨的決議，就是黨可以代表黨員行使權利，那麼黨去罷免別人，拿黨員名單有什麼不合，我看不出有什麼問題。」

對此，民進黨立委許智傑批說，偽造文書還這樣明目張膽，義正言辭的宣傳，這根本就是共產黨的思想和違法的行為！朱磊明目張膽的說：「抄黨員名單有錯嗎？」，這種偽造文書行為被檢調搜查是意料之中，他尊重公民罷免的權利，但呼籲國民黨不要再抄了，違法罷免只會加速國民黨的滅亡。

民進黨立委王定宇也質疑「之前許多案例，例如鎮小江案，共諜常透過香港洗白身分來到台灣，這類案件必須審慎調查」，並透露朱磊的言論，除了顯示對涉犯法律重罪的無知外，更透露出這幾起罷免連署的偽造文書、死亡連署是來自「黨」的安排。

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