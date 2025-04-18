藍稱傅崑萁罷免案領銜人李美玲拿補助 教育部嚴正澄清

罷免傅崐萁連署行動如火如荼，國民黨開始打烏賊戰，指罷傅領銜人李美玲擔任鳳林鎮觀光旅遊發展協會等負責人，近年獲政府補助近千萬元，李美玲坦蕩蕩表示一切合法。教育部也嚴正澄清補助案是協助青年事務，與罷免無關。（資料照）

2025/04/18 11:04

〔記者林曉雲／台北報導〕罷免傅崐萁連署行動如火如荼，國民黨開始打烏賊戰，誣指罷傅領銜人李美玲因擔任鳳林鎮觀光旅遊發展協會等負責人，近年獲政府補助近千萬元，李美玲強調坦蕩蕩均依法。教育部也對此嚴正澄清指，花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會承辦教育部青年署的青年志工中心公開採購標案，協助推展的是青年事務，與罷免行動無關。

教育部強調，青年署各項補助及採購案，皆依法辦理、公開透明，鼓勵青年參與地方公共事務，呼籲外界理性看待青年公共參與成果，並將持續推動各項青年政策。

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青年署說明，為鼓勵全國各地青年投入志工行列，青年署參酌縣市幅員及在地大專校院與高中職設置情形，於北、中、南、東區共規劃設置12處青年志工中心，提供15至35歲青年參與志願服務之培力課程與服務方案，並強化與在地學校、民間組織合作，提升青年志工參與的可及性、可近性，同時協助青年轉化志工經驗有助其生涯探索與發展。

青年署表示，民國110年至113年間，依政府採購法辦理「青年志工中心」勞務採購案，花蓮地區之標案係由社團法人花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會依公開招標與評選程序取得，負責執行志工中心運作與青年服務推廣等工作，該案屬勞務採購，非屬補助性質，所有作業皆依法依程序辦理，並無圖利特定對象情形，另經查，李美玲已於112年底卸任理事長，並於113年9月起不再擔任該中心計畫協同主持人，與目前標案的執行無關。

青年署指出，該協會執行標案內容，包括辦理區域內志願服務媒合及單位聯繫、辦理青年志工培力活動及主題式服務方案、輔導青年自組團隊參與志工行動等，標案款項之核銷、成果報告，均依政府採購法辦理勞務驗收，外界指稱「僅發布2張照片即獲數百萬元補助」與事實不符，照片為網站展示所用，並非完整成果的報告內容。

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