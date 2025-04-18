邀民眾黨426一起上凱道 朱立倫：把怒火聲音發向躲在總統府的獨裁者

國民黨主席朱立倫。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/18 10:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨為抗議北檢偵辦幽靈連署案，黨主席朱立倫昨天喊出4月26日上凱道。朱立倫今受訪表示，希望民眾黨的朋友一起上凱道來，把怒火的聲音發向那位躲在總統府裡的獨裁者賴清德。

朱立倫表示，4月26號是屬於全台灣的朋友，共同為了反惡罷、戰獨裁，尤其是要護民主，不能讓獨裁者來掠奪我們的民主，不能再讓獨裁者揮著他操控司法的大刀砍向人民，砍向所有在野黨。

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對於是否找民眾黨一起上凱道，朱立倫表示，他當然希望所有朋友、包括民眾黨的朋友一起上凱道，把怒火的聲音發向那位躲在總統府裡面的獨裁者賴清德。

朱立倫表示，大家一致團結、共同面對這一次的大惡罷，不但要反惡罷，而且要戰獨裁，台灣才有未來；反惡霸、戰獨裁，賴清德才會下台。國民黨一定要團結一致來共同面對台灣民主有史以來最嚴峻的挑戰。

朱立倫說，國民黨各地會因地制宜、執行各個戰略，不但所有的立委黨中央都有做相關的民調，隨時掌握每一個地方選區的民情。另外也統一要求各地的立委趕快掛上看板，黨中央都會協助來支持；他要求每一個選區都要做大型戰車，把聲音、力量發出去，共同來爭取民眾的認同。

朱立倫說，每一項工作都要逐步來落實，最重要的一件事情，就是大家同心協力、團結一致，共同面對接下來的挑戰。

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