會怕？ 國民黨立委昨衝北檢今提案立院延會 周軒曝背後目的

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫（前中）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

2025/04/18 11:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭檢調約談，昨晚號召群眾抗議，內政部長劉世芳今天表示，會把跟集會遊行法有關，包括是否在禁制區以內，或任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。對此民進黨立委林楚茵、政治工作者周軒表示，昨天國民黨違法集會，今天國民黨立委提出延長開會至7月31日的提案，完全就是想要藉此多延長立法委員會期中的保護傘。

林楚茵與周軒在臉書PO出國民黨的提案，案由「本院國民黨黨團，針對第11屆第3會期建請延長會期至114年7月31日止。是否有當？敬請公決。」提案人「中國國民黨立法院黨團」下方則簽有王鴻薇的名字。

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周軒在貼文中表示，就在早上內政部長劉世芳說針對昨天國民黨在北檢前面的禁制區違法滋擾，已經蒐證全部移交地檢署偵辦，國民黨剛剛就提出延長開會至7月31日的提案，完全就是想要藉此多延長立法委員會期中的保護傘。

林楚茵則表示，她來突破盲腸，為何國民黨要延長立法院開會！國民黨昨天衝北檢怕了，昨天違法集會，今天立法院延會！國民黨立委們要撐起「國會保護傘」，檢調查國民黨的死人連署、違法連署，國民黨立委怕了！是保護謝龍介、傅崐萁的違法連署嗎？

民進黨立委林楚茵、政治工作者周軒PO出國民黨的提案。（圖擷取自 臉書）

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