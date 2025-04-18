移工看護遭雇主強迫勞動、虐待 監察院糾正中市勞工局

監察院。（資料照）

2025/04/18 11:46

〔記者方瑋立／台北報導〕監察委員王幼玲、王美玉、紀惠容近日提出調查報告指出，台中市2位印尼籍家庭看護移工分別遭受雇主毆打凌虐及不當對待，台中市政府勞工局執行「移工入國通報訪視」及「現場查察」的訪視與查察流於形式，使移工遭強迫勞動申訴無門，未能有效發揮保護作用，導致移工權益受損；監院審議通過糾正台中市政府勞工局，並要求勞動部積極改進。

現場訪視及查察流於形式 台中市政府錯失介入時機

監委指出，家庭看護移工S女於2022年4月入境，受僱照顧雇主家屬，工作9個月期間卻經常遭3名家屬以工作不力為藉口施暴，包括摑掌、拉扯其頭髮撞牆或以毆打、腳踩、扭捏、狠咬等強暴方式毆打，甚至強拉其至浴室全身淋濕，以蓮蓬頭水柱強灌嘴巴，再用電扇吹；或以外衣骯髒為由，強迫餵食S女並要求脫去外衣褲等方式凌虐。此外每日工作時間更長達21個小時，並剋扣其應得薪資，經司法機關鑑別為人口販運被害人；另案移工W女於2022年1月入境，照顧巴氏量表零分的失能者，同年5月起申訴雇主於工時及工作方式有不當對待情事。

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監院調查發現，S女雖然接受台中市政府的入國通報訪視，但因其舉動受雇主監視，難以主動求助，而台中市政府勞工局於訪視時並未察覺異狀；W女部分則因該時COVID-19疫情嚴峻，台中市政府未前往訪視，亦未以電話關懷W女，直到W女多次提出申訴，並已離開雇主家後，台中市政府勞工局才前往檢查，未對W女受僱時的真實勞動條件與工作環境進行查證，造成W女無法轉換雇主而離境。

監院認定中市府勞工局對家庭看護移工之訪視與查察流於形式，錯失介入時機，損及移工權益，核有違失。

調查報告顯示，S女之仲介公司自其入境起至獲救前，曾有許多線索可以察覺S女的行動及通訊自由受到限制，兩度獲知S女已久未聯繫母國家人、仲介到府訪視時無法見到S女或多做交談、翻譯老師也無法聯繫上S女等；惟S女仲介公司卻疏忽未有警覺，未依「就業服務法」第40條第1項第19款、「人口販運防制法」第9條第1項規定進行通報，且仲介公司已有長達半年時間未與S女本人碰面或取得聯繫，仍收取服務費，直至監察院調查，中市府才加以裁罰。台中市府對於S女的仲介公司管理消極，勞動部亦未盡督導之責，使仲介評鑑結果未能真實反映仲介公司法遵的情形，勞動部、台中市政府均應予檢討改進。

W女每日僅3小時睡眠 勞動主管機關草率結案

調查報告指出，移工W女所照顧的對象完全無法自理，工作內容繁重，每日自清晨6時30分至晚上11點，半夜還要協助翻身拍背，且被要求執行抽痰等醫療行為。W女雖曾向1955專線申訴並提出具體內容，但中市勞工局未深入調查，憑雇主的說法未進一步調查。勞動部亦未發現調查疏漏，最終W女遭限期遣返，權益嚴重受損，台中市政府、勞動部難謂無疏失。

雇主主張移工賠償不具合法性 勞動主管機關未能及時制止

監委發現，雇主會要求移工賠償未做滿3年的費用。然而，雇主的這些主張及要求不具合法性。台中市政府在W女的協調會議中已經知悉雇主的要求不合法，卻未及時糾正並制止；勞動部亦未能充分掌握移工被要求提早解約應賠償的困境，使移工受制他人，面臨強迫勞動的不利處境，甚至導致基本人權（如本案移工之自由權、免於酷刑權、工作權）受到侵害。

勞動部無故延誤轉換雇主申請 無形造成被害者二次傷害

報告亦指出，勞動部未能即時處理S女轉換雇主的申請，無故延誤長達2個月，而且還需原雇主確認，無視人口販運受害移工的脆弱處境，嚴重影響S女的工作權益，而此類案件一再發生，勞動部應徹底檢討改進。

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