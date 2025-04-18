蔣萬安為何提倒閣？ 洪健益：出難題考朱立倫

洪健益表示，蔣萬安拋出倒閣主張，背後有想當藍營共主政治目的，更出難題給朱立倫。（洪健益提供）

2025/04/18 11:14

〔記者甘孟霖／台北報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署，昨（18日）搜索台北市國民黨部，國民黨主席朱立倫昨晚號召北檢前「戰獨裁」，台北市長蔣萬安也響應，並拋出倒閣主張。對此，民進黨台北市議員洪健益表示，蔣萬安出席無非有政治目的想當藍營共主，拋倒閣主張只是要出難題考朱立倫。

洪健益表示，蔣萬安昨晚違法至北檢門口集會，這場戲演得非常差，北市警察局長李西河配合蔣萬安演出一場戲，好讓蔣萬安達成政治目的；他批，北市對罷團行動百般技術刁難，蔣萬安心裡過意得去？

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洪健益指出，政治角度上，蔣萬安想當藍營共主，如今朱立倫過街老鼠人人喊打，蔣昨天出席無非有政治目的，他也批蔣萬安除了昨天戲演很差之外，還吃碗裡看碗外，不是說台北市長不能兼黨主席，但看得出蔣萬安行動有政治意圖。

他質疑，蔣萬安提出倒閣，國民黨真的敢倒閣？他直言，蔣只是要標新立異跟朱立倫不一樣，出難題給朱立倫，讓朱立倫沒有樓梯下，這就是蔣萬安的真正面目，「吃碗裡看碗外」心態很嚴重，支持蔣萬安的民眾眼睛要放亮。

台北市政府副發言人魏汶萱表示，蔣萬安昨天就以市長的身分，支持警察依法行政，接著也明確地表達，願為個人的行為負全權的責任；至於集會遊行法的部分，2008年民進黨就曾包圍地檢署，甚至也曾提出要廢除集會遊行法，而現在轉過頭來就批評，是否也打臉賴清德與蔡英文兩位總統呢？

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