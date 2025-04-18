檢調搜「高雄雙罷劫」總部負責人徐尚賢批綠色恐怖 國民黨撇清關係

檢調搜索「高雄雙罷劫」總部，右方橘色衣服者為負責人徐尚賢。（「高雄雙罷劫」提供）

2025/04/18 11:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼新北、台北地檢署後，高雄地檢署今（18日）指揮調查局，針對「高雄雙罷劫」黃姓領銜人及罷免許智傑領銜人朱磊的住處和連署站進行搜索，對此，「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢批這是綠色恐怖；國民黨高市黨部則撇清關係，強調並未介入，與他們無關。

徐尚賢痛罵，今天調查局持搜索票到高雄雙罷劫連署總部，「綠色恐怖玷汙了民主聖地，赤裸裸的政治干預司法，司法干預罷免，綠共專制獨裁死不要臉！」他並嗆聲「即便羈押了一個我，我們相信高雄絕對還有千千萬萬個我！」

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徐尚賢表示，在綠這色恐怖玷汙全台灣之際，高雄堪稱民主聖地也難逃魔爪，但日前他們依然北上中選會，領取第二階段連署書的格式，並會大舉在高雄啟動第二階段的連署作業，他們行得正，一切都是按照中華民國保障人民罷免權利的範疇進行。

徐尚賢痛批，國家機器又出動，調查局大範圍無差別傳喚高雄參與連署的人去問話，「這是想搞警總復辟嗎？回到黨國體制了是嗎？」

國民黨高雄市黨部則低調回應說，完全沒有介入「高雄雙罷劫」的行動，與市黨部無關，也呼籲檢調公正辦案，不要雙重標準。

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