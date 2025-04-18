國民黨北檢集結違法集會 呂秋遠列藍營荒謬行徑

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（中）到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

2025/04/18 11:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調近日針對罷免案頻傳「幽靈連署」陸續展開調查，國民黨昨號召群眾包圍北檢，還一度爆發推倒拒馬衝突。對此，律師呂秋遠表示，原本以為國民黨黨部的這些人只是違反選罷法、個人資料保護法、偽造文書等等罪嫌，但是昨天晚上以後，他都懷疑已經升高案情到組織犯罪條例了。

呂秋遠在臉書PO文表示，國民黨淪落至此，變成犯罪組織，全力聲援地檢署在偵辦的個案，這是不是很詭異？許多黨部被搜索，黨主席下令所有公職到「法律禁止遊行」的地方集會，支持正在偵辦中的個案，意圖以政治力影響司法，這什麼意思？法院、地檢署禁止遊行集會，法有明文規定，一定要這樣公然違法嗎？

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呂秋遠指出，到案的人是不是承認有抄？有。那麼是不是違法？是。辦藍不辦綠？中選會全部移送，地檢署都在偵查，只是民團低調坦蕩去面對，畢竟他們是認真每個人連署，無所畏懼。而國民黨高調動員全黨護航，才會有這種錯覺，哪來的辦藍不辦綠？國民黨面對罷免的訴求，從來不願意認真以對，而是以不知所云的方式面對，甚至要意圖影響司法，這才是國民黨墮落的地方。

呂秋遠續指，先不論活人冒簽，筆跡相同；光是死亡連署，罷綠與罷藍的比例，就是1923對12，相差160倍，到案人都公開說，「名單本來就是要拿來抄的，我怎麼會知道他是不是已經往生」，這種偽造文書的行為，有什麼好支持的？國民黨與民眾黨，在去年為了阻止罷免，通過選罷法98-2條，「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」現在國民黨人自己違反這些條文，卻要地檢署不要偵辦，否則就是獨裁，這是什麼鬼東西？你們作法，你們自斃，這要怪誰？

呂秋遠分析，原本或許還可以抗辯，偽造文書沒有造成公眾利益的損害，只要直接無效就好，現在自己修法，讓偽造的人直接對號入座違反選罷法，這不就是國民黨要的，現在來地檢署非法集會，這是什麼意思？反獨裁？國民黨自己立法，卻要求地檢署不偵辦，賴清德是獨裁者，要他出來負責，這是要怎麼負責？你們立法，依法偵辦，要總統負責，不然就是獨裁？

呂秋遠怒批，蔣市長到場，被自己轄下的警察局宣佈參加的活動違法，參加違法集會時，蔣市長說，自己現在是個人身份，不是蔣市長，國民黨當場宣布，4月26日站出來反獨裁，你們有考慮習近平的感受嗎？被告到場要發言，當場被自己妹妹兼律師拉住，不准他發言，到底，國民黨要有多荒謬，才會做出這些聲援被告的行為？

呂秋遠直言，國民黨在這次罷免行動中，最糟糕的不是罷免連署席次輸給公民團體，而是偽造死人連署，不願誠實面對司法，這應該是最令人不恥的行為，末法時代，群魔亂舞。請把握機會，踴躍參與連署罷免，這應該是我們能回應國民黨最好的方式了。

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