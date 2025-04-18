朱立倫號召上凱道、罷免賴總統 趙少康自稱媒體人不實際參與政治活動

國民黨「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨主席朱立倫昨日號召全黨26日上凱道集結「戰獨裁」，訴求罷免賴清德總統，國民黨「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康今日受訪時，面對媒體詢問是否出席凱道活動，他表示，自己是媒體人，界線很清楚，可以評論、演講，但不會實際參與政治活動。

至於朱立倫的罷免總統訴求，趙少康則是潑了一盆冷水，他說，「不太可能」，罷免總統的門檻在憲法增修條文，目前台灣要修憲，「不可能」，「全面選舉（改選立法院）是一個方式，但做不到，因為人人都顧自己的利益。」

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台北市長蔣萬安昨晚到北檢聲援藍軍抗爭，並拋出倒閣主張，趙少康指出，蔣萬安是一個政治人物，如果昨晚沒去現場，一定會有很多人罵他；至於倒閣問題，他說，其實藍營很多人都提過，那些人的想法是國民黨罷免綠營立委能通過二階段連署的人數，了不起就只有4、5個人，而藍軍被罷免案會通過二階段連署的人數起碼會有20個，既然防守困難，進攻容易，不如倒閣重來，他認為，這是具有戰略性的思維，但不容易做到，因為不分區立委就不會同意，沒有通過二階連署門檻的人也不會願意，「提議容易，落實困難」，國民黨不如呼籲支持者站出來投票反罷，才比較有意義。

對於朱立倫昨日帶頭衝入北檢禁制區，引發爭議，趙少康說，目前看起來國民黨確實進入團結的時刻，但是否要示威、抗議，甚至衝闖禁制區，「最好不要」，但他也懷疑，國民黨還有其他方式可以抗議嗎？

對於國民黨台北市黨部昨日遭檢方搜索，趙少康說，搜索黨部是重大政治事件，這次國民黨的地方黨部被搜索，下次就有可能中央黨部被搜索，他認為，賴清德總統的首要目標不是政府預算也非美國關稅，而是要把在野黨幹掉，讓民進黨國會過半，但抄名單的情況每次都有，他也相信這種情況會有，因為是自己的黨員，只不過先前發生疫情，死亡人數比較多，但他仍強調，抄名單的情況沒有那麼嚴重，況且每次連署都會有不實的情形發生，在過去只要剔除就好。

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