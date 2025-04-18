連江縣府代辦中國「福馬同城通」 監院籲請政院、陸委會嚴飭

監察院。（資料照）

2025/04/18 11:20

〔記者方瑋立／台北報導〕連江縣政府指示各鄉公所向地區民眾推廣並協助申請「福馬同城通」交通卡，引發各界中共統戰疑慮與關注，監察院近日通過監察委員林文程所提調查報告，今（18）日發布新聞稿籲請行政院應督同陸委會嚴飭該縣府深切檢討，勿落入中共統戰陷阱。

監院今天透過新聞稿表示，中國2024年2月推出「福馬同城通」交通卡，該項措施係福建省人民政府為落實中共中央對台促融促統、推進「福馬同城生活圈」統戰作為之重要組成部分，連江縣政府要求各鄉公所以行政資源向縣民推廣並協助受理申請該交通卡，形同配合協助對岸向縣民推銷該卡，旋引發各界統戰疑慮與關切。監察院內政及族群委員會第6屆第58次會議15日通過監察委員林文程所提調查報告，籲請行政院應督同大陸委員會嚴飭連江縣政府深切檢討，勿落入中共統戰陷阱。

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林文程表示，中共謀奪台灣之心從未稍減，近幾年來對台文攻武嚇、威脅利誘、滲透分化行徑變本加厲，故迄今我司法審判上仍認定中共係陸海空軍刑法所稱的「敵人」，且同時符合反滲透法有關「境外敵對勢力」的定義。馬祖地理上與中國大陸毗鄰，對於中共的統戰作為理應有更深刻的體認與警覺性。

然而，林文程指出，連江縣長王忠銘於2024年2月20日率員前往福州市馬尾地區參加「兩馬鬧元宵」活動，期間未獲陸方告知另參與中共福建省委贈予首張「福馬同城通」交通卡儀式，不無落入對岸統戰宣傳之虞，且與其向內政部申請赴陸之事由、活動範圍及目的似有未符，本節將另請內政部深入查明。

中國發行交通卡「促融促統」 連江縣府對細節一問三不知

林文程強調，福建省福州市人民政府推行「福馬同城通」交通卡供設籍馬祖居民申請，乃是中共中央推動兩岸融合發展策略具體項目之一，並以小利小惠蒐集馬祖地區民眾個資，連江縣府對中共此一統戰作為應有深刻了解，然而連江縣政府交通旅遊局卻於同年2月29日函請各鄉公所，協詢地區居民申請該交通卡之意願，並製表發交各鄉公所進行人數統計，申請時間為同年3月6日至12日，文內敘明「後續本局將持續協調再次核發同城卡相關事宜，並以定期及定點方式受理申請」。

林文程指出，前述舉措不僅由各鄉公所統計有意申請人數，且需記載申請人相關個資，致生個資外洩疑慮，且亦可能構成「兩岸人民關係條例」第33條之1所謂「合作行為」，有觸法之虞，經陸委會提醒勸阻，連江縣府才懸崖勒馬停止此一不當舉措。然而，連江縣府要求各鄉公所以行政資源向馬祖民眾推廣並協助受理申請該交通卡，形同為對岸行銷推廣，仍引發外界統戰疑慮與關切，並有違反「兩岸條例」之虞，縣府此項舉措顯有缺失。

林文程說明，本案約詢連江縣府相關主管官員發現，縣府竟仍認對岸推動「福馬同城通」交通卡與「福馬同城生活圈」等統戰措施並無關連性；對中方發行交通卡有無統戰促融之目的，縣府官員竟表示「無從猜測」，顯然缺乏敵我意識及危安警覺，並刻意淡化中方「融合促統」統戰作為可能引發之負面效應，亟應檢討改進。

與中國「微信」往來 赴中公費出差竟無任何書面紀錄可查

林文程說，縣府官員甚至對於「福馬同城通」交通卡有關中方之主辦機關、執行機關、發放對象及通用地區等細節，均一概推稱無從得知，足見其任事態度殊嫌輕漫草率；又現況連江縣府常態性採用對岸通信軟體「微信」作為與中方溝通聯繫的方式，且多未留存任何書面紀錄憑佐，縣府人員用公務預算赴中國協商，亦未留下任何書面紀錄，與我公務體系彼此間及與民間機構間概以公文函件往返的通常聯繫方法迥異，殊為不當，不僅難昭公信，亦有礙日後行政或法律責任的釐清。本案亦凸顯連江縣府對於「兩岸條例」法令與實務之理解尚有不足，亟待強化相關教育訓練工作，積極提升縣府兩岸工作主辦人員之素質，期使兩岸各類交流活動更能契合法令規範與目的。

此外，林文程也提醒陸委會宜以正式管道與方式，向連江縣府嚴正表達協助中方受理民眾申辦「福馬同城通」交通卡所涉法律問題，並確實導正外島縣府擬協助地區民眾參與中國各類融合措施的偏差；另「福馬同城通」交通卡的事務性質依「兩岸條例」既屬於交通部業管，因此陸委會應本於權責告知連江縣府依法主管機關為交通部外，亦宜同步告知交通部就連江縣府可能涉及兩岸合作行為等情形，依據具體事證進行審認或裁處等相關處置。

林文程表示，本案調查也顯示陸委會對中共對於外島縣府「促統促融」相關情資之掌握度尚嫌不足，允宜持續聯繫連江、金門縣政府及國安機關密切瞭解事態發展，才能適時介入疏處，有效因應中共統戰陰謀作為，切實維護兩岸對等尊嚴與國家整體安全。

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