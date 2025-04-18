支持立院提倒閣？民眾黨團提條件：賴清德一起下台

對於倒閣議題，民眾黨團總召黃國昌今（18）日表示，最好的方式是總統跟國會一起重選。（記者李文馨攝）

2025/04/18 10:38

〔記者李文馨／台北報導〕台北市長蔣萬安昨晚赴北檢外抗議司法不公，認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。對此，民眾黨團總召黃國昌今（18）日表示，最好的方式是總統跟國會一起重選；黨團副總召張啓楷也呼籲，若要全面改選就請賴清德一起下台，接受最新民意的檢驗。

黃國昌表示，過去幾個月一直高喊要解散國會的是民進黨，民眾黨立場清楚，若要檢驗新民意，最好的方式是總統跟國會一起重選，不然重選國會，但賴清德還在這個位置上，「這哪叫賴清德的不信任投票」，這是送給民進黨選輸翻桌的機會。

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黃國昌說，現在對台灣造成最大傷害、最大亂源，就是賴清德的專制獨裁。民眾黨團也認為卓榮泰不適任，但卓榮泰就是聽賴清德命令行事，隨時可割可棄。他強調，民眾黨站在人民立場、嚴格監督行政部門的立場，不會有所鬆動、動搖。

張啓楷強調，若要全面改選，不是只有立法院全面改選，總統一起改選。他也說，倒閣後立法院解散，台灣會有60天的空窗期，有60天沒有立法院可以監督行政部門跟賴清德，這何等嚴重。他呼籲，若要全面改選就請賴清德一起下台，接受最新民意的檢驗。

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