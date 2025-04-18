拋倒閣主張不怕解散國會 蔣萬安：更全面角度思考台灣走向

台北市長蔣萬安18日出席114年度市長與里長有約座談會，與北投區里長討論市政議題。（記者羅沛德攝）

2025/04/18 10:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署，昨（18日）搜索國民黨台北市黨部，檢察官漏夜偵訊更聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。台北市長蔣萬安昨前往北檢聲援，並提出倒閣主張；今蔣萬安再表示，自己非立委也沒黨職，就是提出一個想法，如總統賴清德因此解散國會，大家可以有更全面角度思考問題，決定台灣走向。

蔣萬安今出席北投區與里長有約座談，會前受訪表示，昨天他就強調，今天我們不站出來，明天都可能成為下一個受害者，「搜索完民眾黨部接著搜國民黨，你看過哪一個民主國家發生這種事？如果只是『非我族類』就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎」？

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他批評，台灣的民主已經被民進黨扭曲了，一個大罷免讓台灣陷入長期的仇恨與對立，國安會秘書長吳釗燮身邊竟然有潛伏12年的共諜，結果中央政府說地方政府要承擔責任，檢察官決定要搜索在野黨，檢察官為什麼不去搜索吳釗燮的住家和辦公室？吳釗燮為什麼不用出來面對媒體？賴清德總統為何不用出來說明？

關於倒閣，蔣萬安說，他現在不是立法委員也沒有任何黨職，就是提出一個主張，建議立法院推動倒閣，如果總統因此解散國會，大家可以有一個更全面的角度來思考問題，決定台灣的走向。

他也提到，這幾天原本心情很好，因為台北市小學生與幼兒園的孩子們，這週起就可以到四大超商、全聯和美廉社，每週選一天領取牛奶，「這原本是中央的政策，後來中央不做，但台北市做到了」。

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