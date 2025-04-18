與美國關稅談判 賴總統：不會犧牲農漁業

總統賴清德到嘉義縣聽取養殖漁業業者心聲。（記者林宜樟攝）

2025/04/18 10:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕美國對世界各國提出對等關稅政策，總統賴清德今天到嘉義縣與養殖漁業業者座談時說，不是所有人都能到台積電上班，每個人有各自的專長，犧牲任一產業，就會影響社會一部分的人，農漁業是各行各業的起家業，政府不會因為談判犧牲農漁產業。

賴清德說，行政院宣布對受影響產業的支持計劃，有9大面向、20項措施，預計要用880億元照顧受影響產業，其中對農漁業有3大面向、6大措施，有1、200億元金額會來照顧大家。

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政府用五大策略因應對等關稅，第一策略會爭取降低關稅，談判團隊也組好；第二，行政院的照顧支持計劃也會好好落實；第三，不只要有談判策略、有照顧產業策略，對台灣中長期經濟發展要有好的計劃；第四，在這個時期，要立足台灣，佈局全世界可以加強對美國的投資，讓產品有機會行銷全世界。這就是未來整個台灣產業的調整；最會開始和院長、相關部會到各地、各產業聽取大家意見。

賴清德說，政府不會因為為了要談判，而犧牲掉農漁業。行行出狀元，不是大家都可以去台積電上班、都可以去工業區上班、都有機會可以去做生意，每個人都有各自的本事， 三百六十五行，行行出狀元、行行都很重要。如果犧牲任何一個行業，就會影響社會一部分的人，對政府來說，各行各業都很重要，農業、漁業是大家的「起家業」，一定要優先照顧。

賴清德表示，農漁業很辛苦，但是成果也很好，農業部水試所已經成功培育土魠魚人工種魚，這是很有經濟價值的魚種，現在已經可以自己養殖、種魚已經培養成功，養了百多天都沒有問題。後續如果順利，除養殖虱目魚、吳郭魚、鱸魚，或是龍膽石斑等種種魚類，現在多土魠魚，土魠魚對歐美國家來說，也是非常好的魚類。

賴清德說，政府做農漁業後盾不變，會繼續支持農漁業不變，請大家共同打拚，雖然這次遇到難關，只要團結在一起，可以像過去一樣，如疫情期間台灣鯛原本占美國市場5、6成，疫情之後，在政府支持之下，變成8成，不因眼前的困難而失志，把困難、挑戰當成機會，共同打拚。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆表示，政府是產業的堅強後盾，covid-19之後政府措施穩定產業，讓世界看見台灣，帶著產業度過危機，台灣鯛這尾魚在美國的市場從5到6成提高到8成，危機成為轉機。

侯彥隆說，目前全世界有100多個國家養吳郭魚，台灣養殖技術良好，產業在產官學研努力下有很好的發展，讓國際刮目相看，但台灣鯛產業也有很多困境，產銷上希望貨暢其流，安心生產，生產上因面臨極端氣候，使疫病困擾養殖產業，以前生產者注重飼料品質，現在全世界生產者注重疫病問題，如果可以好好處理疫病，可以在內外銷開拓更好的狀況。

侯彥隆表示，因為農漁業常是弱勢的一方，希望總統在關稅談判上，不要犧牲太多農漁業。這次美國提高關稅的狀況，各行各業都擔心養殖業者目前面臨放苗的季節，內心有疑慮，「到底要不要像以前那樣放？」農業部已與漁民座談，有提到小漁戶協助契作，這是非常好的目標，希望總統幫小漁戶在台灣鯛這尾魚上有機會契作，行銷國際，也希望在鱸魚、吳郭魚或其他養殖品種在疫病防治上可以強化，解決疫病問題，收益會更好，創造台灣優質品牌形象。

總統賴清德表示不會犧牲農漁業。（記者林宜樟攝）

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆。（記者林宜樟攝）

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