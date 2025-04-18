國民黨圍北檢「罷免添柴火」！ 桃議員：昨晚連署量狂增

魏筠昨傍晚發文指出「經過朱立倫自己添柴火以後，晚上忽然連署量狂增」，隨後陳雅倫也PO出，她捧著厚厚一疊的連署書畫面（見圖），並指「國民黨今晚這一鬧，替罷免再添柴火，今日再遞交1000份連署書給罷團」。（圖擷自threads）

2025/04/18 10:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調近日針對罷免案頻傳「幽靈連署」陸續展開調查，國民黨昨號召群眾包圍北檢，還一度爆發推倒拒馬衝突。對此桃園市議員魏筠透露，昨晚罷免連署量突然狂增，議員陳雅倫也PO出圖片指出，昨日再遞交1000份連署書給罷免團體。

魏筠昨傍晚發文指出「經過朱立倫自己添柴火以後，晚上忽然連署量狂增」，引發民眾關注，隨後陳雅倫也PO出，她捧著厚厚一疊的連署書畫面，並指「國民黨今晚這一鬧，替罷免再添柴火，今日再遞交1000份連署書給罷團」，她在留言區也指出，這是暨上禮拜的1000份，這禮拜再交1000份，同時她也喊話「桃一加油」。民進黨立委林楚茵也留言大讚「連署超人棒棒」。

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魏筠今上午也發文指出，國民黨就是巨嬰黨哭哭黨，早在2004年政黨輪替輸掉總統的時候，立即上街頭包圍總統府。她也形容，那時經過他們的帳篷大隊，「他們不就拿著汽笛的叭叭大隊，哭完吃，吃完再哭，然後回家，留下沒有人領導的群眾席地而睡，帶頭者回家安心好眠」。

魏筠表示，到了2025年涉嫌偽造文書罪就足以讓他們包圍地檢署，衝撞司法。看他們每個人說話的樣子都是哭爆的大寶寶。對此她也批評「忘記自己的名字是可以給人家亂簽的嗎？如果是這樣的話我們都冒簽徐巧芯的名字送給自己一張一百萬的支票好了。萬一我被地檢署起訴，再請巧芯來地檢署聲援我」。

魏筠也提到，十年前在新北檢工作的時候，樓下大門被黑道開了一槍。留下彈孔，嚇壞不少在場的人。犯罪調查，是可以這樣被威脅的嗎？

魏筠也直言，現在巨嬰黨的行徑，跟當初眼見的黑道也沒兩樣。唯我獨尊，法律是自己說的算。被抓就群眾威脅。她在文末也質疑「難道忘記了，選罷法偽造文書刑期加重是翁曉玲修的，怎麼不去罵翁。刑期加重了，自然交保金也增加了」、「所以罷⋯⋯就對了，不然怎麼對得起我們讀了那麼久的書，還要被糟糕又沒有道德底線的人拿到政治話語權控制我們」。

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