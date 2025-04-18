蔣萬安拋倒閣說 陳揮文分析蔣萬安3誤判：忘了自己是誰

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（左一）到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

2025/04/18 11:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨號召群眾包圍北檢，一度爆發民眾推倒拒馬衝突，台北市長蔣萬安昨晚赴北檢外抗議司法不公，認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。對此，媒體人陳揮文分析蔣萬安3個誤判。

陳揮文在臉書PO文表示，唉，蔣萬安忘了，他還有一個最重要的身份「台北市長」。維護治安是市長的責任，蔣萬安「忘了我是誰」，這是第一個誤判；倒閣與否，國民黨內早有爭議，重量級藍委之前率先提議，趙少康隨後跟進，但朱立倫不置可否。倒閣茲事體大，應該尊重黨中央與立院黨團，蔣萬安越俎代庖，這是第二個誤判；另一方面，不信任案的對象是行政院長，不是總統。就算真的解散立法院、全面改選，無論立委席次如何分配，總統依然是賴清德。這是蔣萬安第三個誤判。

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陳揮文直言，昨天晚上，蔣萬安「站出來了」，然後呢？司法一樣不公正、一樣不獨立，站出來是如此，不站出來也是如此，既然如此，又何必呢？我忘了算，這是蔣萬安第幾個誤判？

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