法國新聞台越洋專訪 吳志中籲慎防中國分化民主陣營

外交部政務次長吳志中（右）16日接受法國電視「第一台新聞台（LCI）」政論節目主持人Darius Rochebin（左）越洋視訊專訪時強調，中國企圖分化民主陣營，呼籲歐洲切勿選擇親中路線，嚴肅看待中國滲透、間諜以及灰色地帶戰略行動的影響。（外交部提供）

2025/04/18 10:11

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部政務次長吳志中16日接受法國電視「第一台新聞台（LCI）」政論節目主持人Darius Rochebin越洋視訊專訪時強調，中國企圖分化民主陣營，呼籲歐洲切勿選擇親中路線，嚴肅看待中國滲透、間諜以及灰色地帶戰略行動的影響。

法國電視第一台新聞台（LCI）是法國24小時電視台，對法語世界極具輿論影響力，著重深度分析與多元觀點報導，其政論節目以製作嚴謹著稱，常針對當前國際情勢與變化，邀請相關領域專家學者及政治人物與談，在法國甚具人氣及重要性。

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吳志中受訪表示，台灣面對中國與日俱增的軍事壓力，首要任務是與法國等歐盟國家、美國、日本、加拿大等友盟國家密切合作，共同維護民主與穩定，並在半導體等領域強化合作，共同建構繁榮的未來。台灣和其他亞洲國家每天面臨中國的軍事壓力，雖然歐洲國家的感受未如亞洲國家強烈，但近來歐洲已逐漸注意到這個問題的重要性，從法國、英國、義大利和德國等國已派遣軍艦巡航亞太地區的行動便可見一斑。

吳志中分析，由於中國尚未具備超越美國的實力，因此其首要策略是試圖與歐洲結盟，以削弱美國的地位；中國也試圖竊取歐洲的技術與專業知識，強化自身工業能力，企圖最終改變現有國際秩序，建立由北京主導的國際體系。吳強調，中國企圖分化民主陣營，呼籲歐洲切勿選擇親中路線。

有關台美關係，吳志中強調，一個強大的美國符合台灣的利益，台灣正與美國就關稅問題進行溝通，相信兩國必能找到有效的合作之道。

針對中國持續對全球發動灰色地帶戰略，吳志中認為，歐洲應嚴肅看待中國滲透、間諜行動的影響。民主的優勢在於人人享有自由，但此一開放性的特點也成為極權國家利用的缺口，民主陣營必須嚴肅應對。

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