為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法國新聞台越洋專訪 吳志中籲慎防中國分化民主陣營

    外交部政務次長吳志中（右）16日接受法國電視「第一台新聞台（LCI）」政論節目主持人Darius Rochebin（左）越洋視訊專訪時強調，中國企圖分化民主陣營，呼籲歐洲切勿選擇親中路線，嚴肅看待中國滲透、間諜以及灰色地帶戰略行動的影響。（外交部提供）

    外交部政務次長吳志中（右）16日接受法國電視「第一台新聞台（LCI）」政論節目主持人Darius Rochebin（左）越洋視訊專訪時強調，中國企圖分化民主陣營，呼籲歐洲切勿選擇親中路線，嚴肅看待中國滲透、間諜以及灰色地帶戰略行動的影響。（外交部提供）

    2025/04/18 10:11

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部政務次長吳志中16日接受法國電視「第一台新聞台（LCI）」政論節目主持人Darius Rochebin越洋視訊專訪時強調，中國企圖分化民主陣營，呼籲歐洲切勿選擇親中路線，嚴肅看待中國滲透、間諜以及灰色地帶戰略行動的影響。

    法國電視第一台新聞台（LCI）是法國24小時電視台，對法語世界極具輿論影響力，著重深度分析與多元觀點報導，其政論節目以製作嚴謹著稱，常針對當前國際情勢與變化，邀請相關領域專家學者及政治人物與談，在法國甚具人氣及重要性。

    吳志中受訪表示，台灣面對中國與日俱增的軍事壓力，首要任務是與法國等歐盟國家、美國、日本、加拿大等友盟國家密切合作，共同維護民主與穩定，並在半導體等領域強化合作，共同建構繁榮的未來。台灣和其他亞洲國家每天面臨中國的軍事壓力，雖然歐洲國家的感受未如亞洲國家強烈，但近來歐洲已逐漸注意到這個問題的重要性，從法國、英國、義大利和德國等國已派遣軍艦巡航亞太地區的行動便可見一斑。

    吳志中分析，由於中國尚未具備超越美國的實力，因此其首要策略是試圖與歐洲結盟，以削弱美國的地位；中國也試圖竊取歐洲的技術與專業知識，強化自身工業能力，企圖最終改變現有國際秩序，建立由北京主導的國際體系。吳強調，中國企圖分化民主陣營，呼籲歐洲切勿選擇親中路線。

    有關台美關係，吳志中強調，一個強大的美國符合台灣的利益，台灣正與美國就關稅問題進行溝通，相信兩國必能找到有效的合作之道。

    針對中國持續對全球發動灰色地帶戰略，吳志中認為，歐洲應嚴肅看待中國滲透、間諜行動的影響。民主的優勢在於人人享有自由，但此一開放性的特點也成為極權國家利用的缺口，民主陣營必須嚴肅應對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播