國民黨圍北檢 律師批蔣萬安帶頭違法、公然包庇偽造文書犯罪

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（圖中灰色上衣）到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

2025/04/18 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查，國民黨昨表達強烈不滿並號召支持者在北檢外抗議，包含國民黨主席朱立倫及台北市長蔣萬安均到場參與。對此律師黃帝穎批評，蔣萬安帶頭違法、聚眾干預司法，公然包庇偽造文書犯罪。

國民黨昨號召群眾包圍北檢，一度爆發民眾推倒拒馬衝突，蔣萬安除了到場參與，在發言時還宣稱立法院應推動倒閣。

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黃帝穎對此在臉書發文質疑，蔣萬安帶頭違法、聚眾干預司法，在法院禁制區煽動群眾、公然包庇偽造文書犯罪，他痛批蔣萬安身為市長目無法紀、作為公民毫無是非。

黃帝穎也指出，搜索票兩度經法院裁准，代表檢察官蒐證嚴謹，才能兩次說服法官裁准搜索。國民黨卻非法聚眾施壓北檢，明顯法盲。他強調應捍衛司法獨立不受政治干預。

黃帝穎提到，北檢打擊犯罪依法聲押，代表檢察官法治決心，不向朱立倫國民黨的政治干預低頭。他也表示支持法院羈押庭獨立審判，不受國民黨政治干預。

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