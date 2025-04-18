為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨圍北檢 律師批蔣萬安帶頭違法、公然包庇偽造文書犯罪

    罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（圖中灰色上衣）到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

    罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（圖中灰色上衣）到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

    2025/04/18 10:08

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查，國民黨昨表達強烈不滿並號召支持者在北檢外抗議，包含國民黨主席朱立倫及台北市長蔣萬安均到場參與。對此律師黃帝穎批評，蔣萬安帶頭違法、聚眾干預司法，公然包庇偽造文書犯罪。

    國民黨昨號召群眾包圍北檢，一度爆發民眾推倒拒馬衝突，蔣萬安除了到場參與，在發言時還宣稱立法院應推動倒閣。

    黃帝穎對此在臉書發文質疑，蔣萬安帶頭違法、聚眾干預司法，在法院禁制區煽動群眾、公然包庇偽造文書犯罪，他痛批蔣萬安身為市長目無法紀、作為公民毫無是非。

    黃帝穎也指出，搜索票兩度經法院裁准，代表檢察官蒐證嚴謹，才能兩次說服法官裁准搜索。國民黨卻非法聚眾施壓北檢，明顯法盲。他強調應捍衛司法獨立不受政治干預。

    黃帝穎提到，北檢打擊犯罪依法聲押，代表檢察官法治決心，不向朱立倫國民黨的政治干預低頭。他也表示支持法院羈押庭獨立審判，不受國民黨政治干預。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播