宗教團體赴中填報登錄 劉世芳：鼓勵自由登記保障行蹤安全

內政部長劉世芳今（18）月出厝立法院院會前受訪。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/18 09:54

〔記者方瑋立／台北報導〕內政部宗教團體赴中國交流資訊公開專區昨啟用，將公開揭露宗教、社會、人民團體名稱、赴中日期、地點及目的事由。對此，內政部長劉世芳今（18）日受訪強調，目前赴中登錄資訊區採取以鼓勵原則，主要希望以公開資訊方式，呼籲各團體自由登錄，讓國人知道其赴中地點、時間，也可以保障其行蹤上的安全。

劉世芳今天受訪表示，赴中登錄資訊區是以團體、非自然人為主，採取以鼓勵為原則，最主要希望宗教、社會、人民團體可以自由登記或登錄，讓國人能夠知道他們到中國去的地點、起迄時間等，如此台灣也比較可以保障他們在中國在行蹤上的安全。

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至於是否會漸進成為強制措施？劉世芳強調目前沒有此規劃，法律上有規範的就依法處置，若無規範就採取以鼓勵為原則，在個資保護方面或各項法律保障，皆依法律保障原則處理。

媒體詢問登錄系統是否有意掌握對岸統戰行為？劉世芳強調，國人進出中國不管是宗教或是拜訪等理由，我們都希望可以平安的出去、平安的回來。所以政府是站在保障國人平安進出中國的原則，提出公開資訊的方法，讓社會大眾可以明白。至於是否涉及統戰，也會按照台灣法律處理，若真有涉統戰，包括違反台灣「國安法」或「反滲透法」時，會依事實根據究辦。

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