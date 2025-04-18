曝藍營支持者新攻擊法 四叉貓：播版權音樂想讓直播靜音

四叉貓表示，昨天被大量謾罵的時候，有一位男子拿出手機把版權音樂開到最大聲，想讓直播變靜音，以為這樣做就能害他沒辦法使用影片音檔做後續的蒐證，但麥克風被搶走所以沒收到音。（圖擷取自臉書）

2025/04/18 10:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查，對於新北市板橋區、三重區、台北市等黨部遭到搜索，國民黨強烈不滿昨天號召支持者到北檢外抗議。不料在外圍開直播的網紅四叉貓竟遭支持者辱罵及攻擊。對此四叉貓表示，昨天被大量謾罵的時候，有一位男子拿出手機把版權音樂開到最大聲，想讓直播變靜音，這樣做就能害他沒辦法使用自己的影片音檔做後續的蒐證，但麥克風被搶走所以沒收到音。

四叉貓在臉書PO文表示，講個昨天有趣的小插曲，昨天被大量謾罵的時候，有一位男子拿出手機把版權音樂開到最大聲，然後他一直跟在我旁邊，用手機貼近直播器材．因為YT直播會自動偵測版權音樂，如果直播錄到版權音樂，那段影片會變靜音，對方這樣做就能害我沒辦法使用自己的影片音檔做後續的蒐證，直播影片謾罵那段的音檔會跟著被移除變成靜音。

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四叉貓指出，他原本插在直播棒的麥克風稍早被別人扯落遺失了，根本沒辦法收到他的手機音樂的聲音，只剩下另一個備用麥克風握在手上，自己靜靜看該男子站在旁邊放了5分鐘音樂，才告訴他那個位子沒有麥克風，收不到音沒辦法玩版權攻擊，然後他就默默的走掉了。

四叉貓補充，另外小草群組眼線回報，有小草撿到我的麥克風，那個撿到的小草不用還我了，請幫我好好的照顧麥克風。

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