蔣萬安喊倒閣 卓榮泰：人民是否同意是重要議題

行政院長卓榮泰今（18）日前往立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/18 09:25

〔記者陳政宇／台北報導〕台北地檢署偵辦幽靈連署案，台北市長蔣萬安昨晚赴北檢外抗議司法不公，並主張立院應推動倒閣。對此，行政院長卓榮泰今（18）日表示，他曾談過數次倒閣，當時其他政黨自信滿滿、不予理會，但發展至今，人民是否同意是一個重要議題。

國民黨主席朱立倫昨晚號召群眾前往台北地檢署，抗議北檢偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署案，搜索國民黨台北市黨部及市黨部主委黃呂錦茹住家，將黃呂及部分黨工帶回偵訊。蔣萬安到場演說時喊出，與其讓民進黨用不公不義的手段毀壞台灣，立法院應該推動倒閣，若賴清德總統解散國會，就可以利用立法院改選，對賴進行一次不信任投票。

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立法院會今繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪表示，縱然是一件對的事情，也要由對的人在適當的時機來談起，才有可能。

卓揆指出，關於倒閣這件事，他已經講過數次，或許當時其他的政黨胸有成竹、自信滿滿，因此不予理會，但發展到今天，人民是否同意是一個重要議題。倒閣就憲法上而言，行政院是被動的，他沒有任何的評論。

卓榮泰提醒，他希望國人應該知道，人民依照憲法行使選舉、罷免、 創制、複決的參政權必須合法，檢警調單位執行公權力必須依法行政，而人民有表達意見的自由，但在陳抗、集會遊行時必須守法，中華民國台灣到底是一個法治的國家。

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