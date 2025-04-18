為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安喊倒閣 卓榮泰：人民是否同意是重要議題

    行政院長卓榮泰今（18）日前往立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰今（18）日前往立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2025/04/18 09:25

    〔記者陳政宇／台北報導〕台北地檢署偵辦幽靈連署案，台北市長蔣萬安昨晚赴北檢外抗議司法不公，並主張立院應推動倒閣。對此，行政院長卓榮泰今（18）日表示，他曾談過數次倒閣，當時其他政黨自信滿滿、不予理會，但發展至今，人民是否同意是一個重要議題。

    國民黨主席朱立倫昨晚號召群眾前往台北地檢署，抗議北檢偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署案，搜索國民黨台北市黨部及市黨部主委黃呂錦茹住家，將黃呂及部分黨工帶回偵訊。蔣萬安到場演說時喊出，與其讓民進黨用不公不義的手段毀壞台灣，立法院應該推動倒閣，若賴清德總統解散國會，就可以利用立法院改選，對賴進行一次不信任投票。

    立法院會今繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪表示，縱然是一件對的事情，也要由對的人在適當的時機來談起，才有可能。

    卓揆指出，關於倒閣這件事，他已經講過數次，或許當時其他的政黨胸有成竹、自信滿滿，因此不予理會，但發展到今天，人民是否同意是一個重要議題。倒閣就憲法上而言，行政院是被動的，他沒有任何的評論。

    卓榮泰提醒，他希望國人應該知道，人民依照憲法行使選舉、罷免、 創制、複決的參政權必須合法，檢警調單位執行公權力必須依法行政，而人民有表達意見的自由，但在陳抗、集會遊行時必須守法，中華民國台灣到底是一個法治的國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播