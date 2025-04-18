蔣萬安提倒閣 尹立斥「講屁話」充滿政治算計

尹立上個月參加「挺台灣、護未來」宣講活動。（記者葛祐豪攝）

2025/04/18 09:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨昨（17日）晚在北檢前抗議，台北市長蔣萬安到場時表示立法院應推動倒閣；對此，「罷韓四君子」之一的前高雄市文化局長尹立認為，蔣萬安是講屁話，也充滿政治算計。

北檢偵辦大罷免涉偽造文書案，昨天搜索國民黨台北市黨部，主委黃呂錦茹被約談聲押禁見，國民黨主席朱立倫號召黨公職昨晚赴北檢抗議，台北市長蔣萬安到場時表示，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣，若賴清德總統解散國會，就用立院改選來對賴總統進行不信任投票。

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對此，尹立今天表示，蔣萬安是講屁話，立院藍白多數，要倒閣自己喬一喬就可以了。倒閣是有程序的，韓國瑜當院長有很多東西可以操作，之前大家喊倒閣藍白不應，「現在大罷免已經火起來了，用這個議題看能否壓制罷免」，國民黨就可以論述，反正倒閣就要重選立委，那就不用繼續推罷免了。

尹立說，若真的推動倒閣，白營未必同意，重選對民眾黨沒有任何好處，甚至會丟了席次，這種沒有良心充滿算計的政黨，怎麼可能自我閹割。

尹立認為，民進黨之前也有出現倒閣聲浪，但此時罷免成功機率增加，而且此前就有一個關鍵，支持對自己政黨的內閣提出不信任案，邏輯上也有問題，所以按照這個趨勢，綠白不同意，國民黨推動倒閣也不會成功。

尹立強調，就算背後紅老闆硬壓著白營，倒閣成功，執政黨也可以選擇是否要改選，也沒有說倒閣成功就一定改選。

尹立總結說，「其實蔣萬安就是講屁話，一個市長帶頭違法已經很誇張了，此時拋出充滿政治算計的說法」，相信以他的腦袋想不出這樣的策略，只是國民黨已經失去主動權，組織犯罪，同理納粹，胡説八道，台灣人民都看在眼裡！

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