補繳「喪失原籍證明」替代方案 移民署網站專區4/21起受理

移民署。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/18 09:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕基於兩岸「單一戶籍」法律規範，移民署近期通知原以中國大陸人士身分經核准來台定居設籍，且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限內補繳相關證明文件。移民署網站專區已公布申請書，自4月21日起至6月30日止受理

針對於兩岸條例93年3月1日修正施行前即來台定居設籍的相關對象，大陸委員會已於4月16日提出得申請改以「具結方式」替代之6種類型，以及得申請改以「延後赴陸辦理」之3種類型，以減免當事人舟車勞頓或時效壓力。

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移民署表示，已於該署全球資訊網「通知繳附喪失原籍證明專區」公布申請書、具結書及申請流程等文件，並滾動更新問答集圖卡等資訊，自4月21日起至6月30日止受理申請。

移民署表示，符合相關事由的民眾，併同佐證文件以親送至該署各縣市服務站、紙本郵寄或傳送檔案至專案信箱（NIA2025@immigration.gov.tw）等方式提出申請，移民署署受理後採專案列管，並就審核結果以書面方式逐一回復申請人，並依書面審核結果辦理。

移民署說，對於之前已接獲反映的陳情案件，已加派人力逐案檢視，若符合相關事由則據以審核，當事人不用重新申請，但若有必要補正佐證文件或補充說明，移民署會主動通知辦理，提供必要協助。

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