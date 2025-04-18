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    首頁　>　政治

    洪秀柱見國台辦主任喊堅持一中 周軒：又在朱立倫心上開了一槍

    針對檢調調查罷免「幽靈連署」，國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，政治工作者周軒指出，與此同時國民黨前主席洪秀柱卻在中國會見國台辦主任宋濤，且兩人都表示「期待兩岸攜手堅持一中、反對台獨」。（圖擷自國台辦網站）

    針對檢調調查罷免「幽靈連署」，國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，政治工作者周軒指出，與此同時國民黨前主席洪秀柱卻在中國會見國台辦主任宋濤，且兩人都表示「期待兩岸攜手堅持一中、反對台獨」。（圖擷自國台辦網站）

    2025/04/18 09:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查，國民黨昨表達不滿並號召支持者在北檢外抗議。不過據政治工作者周軒指出，與此同時國民黨前主席洪秀柱卻在中國會見國台辦主任宋濤，且兩人都表示「期待兩岸攜手堅持一中、反對台獨」，對此周軒也酸，朱立倫的老對手又在他心上用力開了一槍。

    周軒今上午在臉書發文指出，當朱立倫帶著國民黨整黨在北檢前面演出一場荒謬絕倫的行動劇時，另一邊國民黨前主席洪秀柱卻在中國會見國台辦主任宋濤。

    根據中國國台辦的新聞稿指出，宋濤轉達了中國領導人習近平對洪秀柱的問候，並表示當前台海情勢複雜嚴峻，兩岸同屬一個中國、都是中國人的基本事實沒有變，兩岸必須統一也必然統一的歷史大勢沒有變。並稱「賣台引戰」必定失敗，「台獨」分子必遭懲處。

    洪秀柱則是感謝習近平的問候，並表示兩岸是命運共同體，都是中國人，期待兩岸攜手堅持一中、反對「台獨」，推動兩岸交流合作，促進國家統一和民族復興。

    對此周軒也酸，「朱立倫正在焦頭爛額的時候，他的老對手『柱柱姐』又在他的心上用力的開了一羌（槍）」。

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