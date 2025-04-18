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    蔣萬安提倒閣！陳玉珍嗆民進黨不敢 多名藍委避談

    台北市長蔣萬安（中）到北檢前抗議。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安（中）到北檢前抗議。（記者塗建榮攝）

    2025/04/18 08:56

    〔記者林哲遠、劉宛琳 / 台北報導〕台北市長蔣萬安昨赴北檢「抗議」並在現場主張，立院應推動倒閣，若總統賴清德因此解散國會，就能用立院改選，對賴清德進行一次不信任投票。對此，國民黨內意見分歧，多數立委不願表態，但仍有不具名立委透露，有不少黨內立委都支持倒閣，他也認為，若大罷免第二階段有很多人通過、成案，他也支持倒閣。

    國民黨立委陳玉珍受訪時則說，她雖然沒有被罷免，但民進黨現在搞的大罷免根本是在凌遲社會，與其這樣不如一次解決，民進黨也應該勇敢的同意倒閣。至於倒閣一事民眾黨恐怕不會支持，她說，自己也不知道民眾黨怎麼看，但民進黨才是重點。

    「應該去問看看民進黨支不支持，我笑民進黨不敢倒閣！」陳玉珍痛批，民進黨做得很爛，是一個只會鬥爭不會治國的政黨，他們覺得自己最會選舉，不如就藉此來檢視民意，也呼籲總統賴清德一起下來重選，不要只躲在總統府裡，立委跟總統一起重選，來感受新的民意，才不會總是被嘲笑是40%的總統。

    不過，一名黨政高層透露，蔣萬安昨晚在北檢前提及的倒閣一事，黨團毫無所悉，事前也並無任何立委提及此事。此外，國民黨立委牛煦庭則說，狀況不明，他先研究研究；國民黨立委林沛祥也坦言，沒什麼想法；除此之外，有數個不分區、區域立委面倒閣議題，也表達不便評論。

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