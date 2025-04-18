死亡連署辦藍不辦綠？石明謹提1關鍵：鑑定可信度

罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查。圖為「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人。（資料照）

2025/04/18 09:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名球評石明謹在臉書發文指出，很多人在問，為什麼檢調到目前為止，辦藍不辦綠？罷藍委的連署中，也有十幾件死亡連署，為什麼沒有積極偵辦，難道一件不算偽造，一百件才算偽造嗎？

石明謹說明，其實關鍵在「技術問題」，尤其是筆跡的鑑定技術。他表示若先撇除「死亡連署是不是『抄名冊』的問題」，這些連署書，不論資料是真是假，都必須有人簽名，簽了名，就會留下筆跡。而筆跡的鑑定，現在已經有了相當成熟的技術，但是原則上要有足夠的樣本，才能夠有效鑑定，而數量越多，鑑定的可信度就越高。

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石明謹指出，有些人可能以為，簽名可以模仿，也可以故意簽得跟原本的字跡不像，但筆跡鑑定其實不在於字像不像，而是在於所謂的書寫習慣。字的外貌可以改變，但是書寫習慣很難改。

石明謹說明，這些習慣包括了下筆的速度、力道、轉彎的角度、字體的位置分配、相對時移等等。例如有個人寫字的習慣是，下筆的時候重，到筆劃尾端的時候力道變輕，當他刻意想改變筆跡時，雖然下筆的時候變輕，但是到筆劃尾端的時候可能力量又會更輕，而這個改變力道的比例會跟他原本的習慣是一致的。

石明謹也舉例，也有些人寫字左側的字體比較大，當他故意改變寫法時，字體看起來不一樣，但他的字左右分佈的比重，會跟原來的習慣是一致的，或者，有些人寫字轉彎的時候，筆觸會往左下方壓，就算他改變了轉彎的方式或角度，在相對的位置上他的筆觸還是習慣性會往下壓。

石明謹表示，這些書寫習慣，可以拿來做筆跡鑑定的有幾十種，透過多個不同的書寫習慣，就算故意寫成不一樣的字體，還是可以透過這些特性，交叉分析出是不是同一個人所書寫，過去最常見的是右撇子故意用左手寫字，寫得很潦草，跟右手的字大不相同，自己都認不出來，透過鑑定依舊可以辨識出是同一人書寫。

不過石明謹也強調，這個鑑定有幾個前提，首先是樣本數要夠，光靠一兩個字體，沒辦法完整分析出一個人的習慣，一般需要二十個以上的樣本，而且是越多越好，發現的習慣類型越多，當然可以交叉參考的點就越多。

其次是證偽比證實容易，也就是說，如果A筆跡跟B的書寫習慣有很多相似之處，也不能說A就是B所寫，但是如果A筆跡完全沒有任何B的書寫習慣，你基本上就可以證明A不是B所寫。

石明謹表示，上述兩個前提，若是樣本數夠多，「書寫習慣」就會更容易被比對出來，如果樣本數夠多，例如一百份死亡連署的簽名，都有B的書寫習慣，那要說服檢察官甚至法官，機會就會更高。原本的證偽，就會變成證實。

石明謹也提到，「樣本數」，是鑑定技術可信度的關鍵，偽造一份連署書跟偽造一百份連署書，當然都是犯罪，偽造一份連署書，被揪出造假的機會有，但是要抓到誰偽造的就比較難。不過他在文末也強調「但是偽造幾十份，甚至上百份連署書，被抓到是誰偽造的，機會就大很多了」。

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