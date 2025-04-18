葉逢明涉盜賣高官個資給中國 行政院補破網：檢討強化忠誠特殊查核

據了解，健保署前主秘葉逢明密集進出中國，涉嫌盜賣我國政府高層、情治單位與中科院人員的機密個資給中國，長達13年之久，嚴重影響國家安全。不過，葉逢明並不在公務員的忠誠特殊查核之列，行政院將列入檢討。 （資料照）

2025/04/18 07:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕共諜案連環爆，行政院長卓榮泰昨於院會表示，將檢討精進公務員安全查核措施，並於兩週內提出方案。據了解，健保署前主秘葉逢明密集進出中國，涉嫌盜賣我國政府高層、情治單位與中科院人員的機密個資給中國，長達13年之久，嚴重影響國家安全。不過，葉逢明並不在公務員的忠誠特殊查核之列，行政院將列入檢討。

據了解，葉逢明等人涉嫌從2009至2022年間，利用職務查詢健保資訊系統權限，外洩6大類健保被保險人資料等個資，包括投保單位、投保金額、被保險人收入、住址、聯繫方式，受害單位包括總統府、國防部、國安局、軍情局、調查局、憲兵、警政署、海巡、政風、立法院等11個有關情治系統人員個資、陸海空三軍士官兵、中科院研發飛彈人員，嚴重影響國安。

請繼續往下閱讀...

對於葉逢明是否需要忠誠特殊查核？行政院人事總處表示，依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，涉及國家安全或重大利益公務人員需列入查核，經了解，健保署主任秘書非健保卡管理系統主責單位直接督導主管，並未納入。

知情官員指出，葉逢明案過去被認為是個資外洩，進一步調查，卻發現其頻繁進出中國，甚至涉及盜賣的政府高層、情治單位與中科院人員的機密個資，洩漏個資長達13年之久，已升級到國安事件，但卻發現，葉逢明並不在忠誠特殊查核之列，這部分會列入此次強化公務員安全查核檢討之中。

至於跟隨國安會秘書長吳釗燮多年的幕僚何仁傑涉共諜，何仁傑8年只做過1次安全查核，人事總處人事長蘇俊榮昨已表示，任用時有接受查核，但未來是不是要每年查核，將精進檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法