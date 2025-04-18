國民黨圍北檢 吳靜怡批蔣萬安帶頭作亂

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（中）到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

2025/04/18 07:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免幽靈連署不斷，國民黨工涉嫌偽造文書，昨日台北地檢署兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處，引發國民黨不滿，昨晚間藍營支持者更集結到北檢外抗議。對此媒體人吳靜怡批評，台北市長蔣萬安帶頭作亂，立委徐巧芯忙著煽動群眾，針對網紅四叉貓遭攻擊，她也批評「幾十個人向一個普通的人丟水瓶、潑水、毆打、包圍怒罵，請問是誰在鬧場？」

針對罷免幽靈連署不斷，檢調近日陸續展開調查，台北地檢署14日約談號稱「罷吳四騎士」等7名被告，昨日北檢再度進行第二波搜索，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文等人。今晨檢方依偽造文書、違反個資法等罪向法院聲押禁見，今日下午將召開羈押庭。

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針對國民黨主席朱立倫昨日白天開記者會，喊出「戰獨裁」口號，號召支持者到北檢外抗議，吳靜怡昨在臉書發文批評，「請問內政部部長、法務部部長，蔣萬安市長晚上都要去北檢聲援了，帶頭違反集會遊行！如此的囂張！這樣可以忍嗎？是不是要給全台灣人民一個公平的交代！？」

吳靜怡也直言，「蔣萬安如果晚上可以去北檢這樣搞，下個月我就在北檢辦『民主大縱酒』一起喝啤酒、路過聲援北檢！這樣你就別趕我」。

針對國民黨人士到北檢外抗議，拉倒警方所設阻材柵欄，還與員警爆發推擠，另外網紅四叉貓也遭到藍營支持者攻擊，吳靜怡也在深夜再度發文砲轟「什麼才是暴政？就是幾十個人向一個普通的人丟水瓶、潑水、毆打、包圍怒罵，請問是誰在鬧場？劉宇只是一個人就被霸凌，蔣萬安帶頭台北作亂，徐巧芯忙著煽動群眾，台北市市民能接受，集體作弊的人就在學校包圍訓導處，你們能接受嗎？有夠丟臉」。

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（資料照）

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