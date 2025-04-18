為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨北檢外抗議 沈伯洋：沒有正當性、真的病了

    罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。 （記者塗建榮攝）

    罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。 （記者塗建榮攝）

    2025/04/18 07:23

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免幽靈連署不斷，國民黨工涉嫌偽造文書，近日陸續遭檢調調查，國民黨不滿，昨為此動員黨公職和支持者到北檢抗議，對此民進黨立委沈伯洋發文質疑，只要訴求正當，違法集會本身並不是大事，但國民黨沒有正當性，只有卸責及轉移注意力，讓他直呼「國民黨真的病了」。

    沈伯洋今晨在臉書發文指出，「當思瑤幹事長（吳思瑤）被威脅斬首、我家人被威脅殺害，國民黨一聲不吭，反而上街高喊綠色恐怖，還放任支持者圍攻直播的四叉貓」。

    沈伯洋也質疑，「當我們在立院發言被沒收、討論被終止、會議被草草散會、甚至被鎖在門外，國民黨卻高喊：沒有言論自由。當我們被摔、被咬、被踹，協商被拒，國民黨卻喊反獨裁」。

    沈伯洋也批評，「當公民連署錯誤率寫下史上新低的4%，錯誤率30%、連死人都復活簽名的國民黨，卻跑去地檢署，抗議司法不公」。

    沈伯洋強調，違法集會本身並不是大事；只要訴求正當，激烈一點可以理解。但昨晚的國民黨，沒有正當性，只有卸責，只有轉移注意力。對此他也感嘆「這不是街頭民主，這是群體失控。國民黨真的病了」，他也在文末直言「但台灣，禁不起這場大病」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播