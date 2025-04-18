國民黨北檢外抗議 沈伯洋：沒有正當性、真的病了

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。 （記者塗建榮攝）

2025/04/18 07:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免幽靈連署不斷，國民黨工涉嫌偽造文書，近日陸續遭檢調調查，國民黨不滿，昨為此動員黨公職和支持者到北檢抗議，對此民進黨立委沈伯洋發文質疑，只要訴求正當，違法集會本身並不是大事，但國民黨沒有正當性，只有卸責及轉移注意力，讓他直呼「國民黨真的病了」。

沈伯洋今晨在臉書發文指出，「當思瑤幹事長（吳思瑤）被威脅斬首、我家人被威脅殺害，國民黨一聲不吭，反而上街高喊綠色恐怖，還放任支持者圍攻直播的四叉貓」。

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沈伯洋也質疑，「當我們在立院發言被沒收、討論被終止、會議被草草散會、甚至被鎖在門外，國民黨卻高喊：沒有言論自由。當我們被摔、被咬、被踹，協商被拒，國民黨卻喊反獨裁」。

沈伯洋也批評，「當公民連署錯誤率寫下史上新低的4%，錯誤率30%、連死人都復活簽名的國民黨，卻跑去地檢署，抗議司法不公」。

沈伯洋強調，違法集會本身並不是大事；只要訴求正當，激烈一點可以理解。但昨晚的國民黨，沒有正當性，只有卸責，只有轉移注意力。對此他也感嘆「這不是街頭民主，這是群體失控。國民黨真的病了」，他也在文末直言「但台灣，禁不起這場大病」。

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