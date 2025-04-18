黃呂錦茹聲押禁見 朱立倫再發集結令：下午北院羈押庭抗戰

朱立倫率黨籍立委北檢前喊話、綁頭巾席地抗議。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 07:06

〔記者施曉光／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨台北市雙吳立委偽冒連署案，經昨日搜索、偵訊國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4名黨務人員後，今晨依偽造文書、違反個資法等罪向法院聲押禁見，今日下午將召開羈押庭，國民黨主席朱立倫清晨於臉書再度向全黨發出「反抗萬箭齊發」的集結令，要求大家到召開羈押庭的台北地院進行抗戰。

昨晚與藍營黨公職人員在台北地檢署抗議的朱立倫表示，民主黑牢，關不了人民爭取民主的決心！「凌晨五點，檢察官做出違背民主的決定，我們絕不低頭、不會屈服！」

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朱立倫說，今天下午的羈押庭，藍營將再次集結，全力抗戰，讓僵化獨裁的民進黨聽見人民怒吼的聲音！「罷雙吳行動全面啟動，黨公職及民代加速前行！反獨裁的戰鬥不能在這裡劃下句點！從北檢現場，到4月26凱道，我們會展開長期抗戰！」

他還說，藍營守候到天亮，仍面對政治巨獸的蠻橫，但這是黎明前的黑暗，大家仍要堅持下去，「民主退無可退，人民不容清算！反抗萬箭齊發，下午見！」

國民黨主席朱立倫昨晚在北檢前抗議。（截圖自朱立倫臉書）

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