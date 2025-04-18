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    首頁　>　政治

    黃呂錦茹聲押禁見 朱立倫喊：上凱道、拚了

    國民黨主席朱立倫（中）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席朱立倫（中）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    2025/04/18 06:07

    〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書涉造假案，昨搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處，清晨5時左右聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人；消息一出，國民黨黨職人員大喊：「民主黑牢、司法不公」，國民黨主席朱立倫則表示，下午羈押庭仍會到場力挺黃呂錦茹，並再度號召民眾4月26日上凱達格蘭大道要總統賴清德下台，最後還說：「這是我們共同的決心，拚了」。

    朱立倫昨號召群眾至北檢抗議，現場最多集結約700人，經過數小時偵訊等候，至清晨5時許，仍有數十人在場等候結果；在聲押結果出爐後，在場的國民黨黨職人員高呼「民主黑牢、司法不公」。

    朱立倫說：「現在已經是5點多了，天還是黑的，我們必須用我們的決心，為台灣民主來打拚，戰獨裁站出來，我們的決心不會被賴清德用司法的黑手打垮，今天下午的羈押庭我們一定會來力挺黃呂錦茹跟這群朋友，最重要的他們罷雙吳的決心，絕對不會被司法閹割消滅，我們各地所有的朋友，要站出來化悲憤為力量，要踴躍的來連署，更要匯集全台灣所有的朋友，4月26日下午3點，要在凱道喊出賴清德下台，這是我們共同的決心，拚了」，隨即自行解散。

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