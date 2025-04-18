國民黨北檢抗議只是困獸之鬥！他揭5理由「已擋不住大罷免」

朱立倫（前中）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 00:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日晚間集結北檢外頭，抗議執政黨司法打壓在野黨、聲援因連署造假案被查的青年軍和相關人，引發外界熱議。對此，有財經記者、國會助理等背景的職場寫作講師趙曉慧直言，藍營週四晚上的行動，非但無法改變被罷免的命運，而且只會讓反共民意怒火越燒越旺。

趙曉慧17日晚間在臉書發文，「國民黨今晚在北檢聚眾抗議、鬧事施壓，這只是『困獸之鬥』，無法改變被『大罷免』的命運，只會更加點燃廣大的反共民意怒火。罷免綠委的行動，國民黨陣營出現的死人連署書，這就是偽造文書，已經牽涉公訴罪領域了，觸犯《選罷法》、《刑法》，這就是為什麼檢方要偵辦、帶走涉案人士。這更加打擊國民黨的形象，士氣低落、群龍無首。」

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「國民黨今晚發動聚眾抗議，並拋出『倒閣』主張，是一種『轉守為攻』的策略。模糊自己『造假』連署書的焦點，轉移到賴清德身上，控訴賴清德發動司法追殺整肅異己，國民黨作為在野黨是受害者。就是用這樣，煽動藍營支持者的情緒，為倒閣案前的社會動員進行暖身。但這也只是做做樣子，安撫藍營支持者焦躁許久的情緒。」

他進一步指出，為何國民黨已經擋不住大罷免的勢頭，「首先，大罷免是一場『反共』性質的自發性公民運動，拒絕台灣被『香港化』，不是民進黨號召，更不是什麼藍綠對決。第二，國民黨在立法院製造史無前例的混亂，背後受到中共操控，『大罷免』以來始終不願認錯向民意低頭，還屢屢攻擊公民團體、甩鍋賴清德，執意跟民意槓到底，即使賠上亡黨都在所不惜，這才是讓民意最生氣的地方。」

「第三，台灣人真的被你們嚇死了，如果這一次不把國民黨『團滅』，下一步就是台灣的反共民意被你們團滅。第四，民眾黨不會同意倒閣的，這只會加速他們泡沫化。第五，民意也不同意倒閣，那還得了？傅崐萁、徐巧芯這些敗類將搶著當不分區立委，等於拿到免死金牌，就像黃國昌、翁曉玲這樣，繼續無法無天的胡鬧4年。」

最後趙曉慧直言，「各位，我們一起讓這些舔共敗類『團滅』吧！給中共一次核彈級的打臉，加速中共的滅亡。」

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