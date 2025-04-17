批國民黨偽造文書卻攻擊司法 民進黨：傷害民主體制最大凶手

國民黨主席朱立倫（前中）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 23:58

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨發言人吳崢今（17）日痛批，國民黨偽造文書在前、攻擊司法在後，違法前往北檢集會，一切行為不僅踐踏台灣的法治，更是全黨顛倒是非，再次證明國民黨是破壞台灣社會穩定，傷害民主憲政體制的最大凶手。

吳崢說，台灣是法治社會，任何人、團體如觸犯法律，自當循正當法律程序尋求救濟、接受司法調查。若有人不斷犯法，也自當持續負起相應法律責任，而非吶喊「為什麼都是我」，這是基本道理，也是台灣社會的常識。

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吳崢提到，國民黨立委去年12月20日強行通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」，明定利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。顯見，對連署過程中違法亂象的嚴打嚴抓，是國民黨的政治主張，但其衝撞司法的行為，可說是邏輯矛盾，蓄意破壞法治的惡意政治操作。

吳崢說，國民黨如今受司法單位調查的偽造文書案，源自國民黨主導的罷免連署中，被查對出全國一共有高達19844份錯假連署書，當中更包含1923份死亡連署，背後疑似有組織性主導、系統性抄襲名冊的現象。這些連署書查對工作，也係由地方選委會，包含台北市選委會、新北市選委會進行，台北市政府秘書長李泰興便直言，死亡連署是經戶政事務所電腦核對出來，也有查出簽名連名字都簽錯，被比對出來。

吳崢指出，戶政單位查出不實連署，司法單位自當本於職權，依法調查。何以國民黨竟公然聚眾，意圖用政治動員阻撓司法辦案？難道法律遇到國民黨應該轉彎？難道中華民國刑法裡有「行為人為中國國民黨黨籍者，無罪」這樣的阻卻違法事由？修法的是國民黨、違法的是國民黨，聚眾干預司法的還是國民黨。

吳崢批評，國民黨違法在前，偽造虛假連署書意圖作弊，被抓包後不思檢討，不向社會大眾道歉，反而詆毀司法、挑戰公權力，嚴重傷害台灣多年累積的法治文化。更遺憾的是，不僅國民黨主席朱立倫帶頭違法聚眾，甚至連地方主管機關最高首長，台北市長蔣萬安也一同加入、鼓勵違法集會，台北市長為難台北市執法警察，創下地方自治嚴重惡例。

吳崢批評，國民黨違法在前，偽造虛假連署書意圖作弊，被抓包後不思檢討，反而詆毀司法、挑戰公權力，嚴重傷害台灣多年累積的法治文化。（資料照）

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