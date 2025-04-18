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    批蔣萬安「黃國昌化」無視證據挑戰司法 吳思瑤酸：當市長不是媽寶

    台北市長蔣萬安（中）也到北檢抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安（中）也到北檢抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    2025/04/18 00:20

    〔記者李文馨／台北報導〕台北地檢署偵辦涉偽造、死亡連署的罷免案，國民黨部分黨工被帶回偵訊，台北市長蔣萬安17日晚間也到北檢外聲援，還說這是個人的行為、所有責任由他承擔。民進黨團立法院幹事長吳思瑤說，蔣萬安帶頭無視證據挑戰司法，為政治而棄法律，一整個「黃國昌化」，她也說，當市長不是媽寶，吵吵鬧鬧一下要一下不要，呼籲勿「依黨行政」。

    面對錄影蒐證的警方，蔣萬安說，他來到這裡，也告訴警察局同仁一樣依法行政，「今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」。他提到，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應該推動倒閣，用國會改選為台灣進行一次投票。

    吳思瑤說，蔣萬安不是台北市長是什麼？答案是國民黨的打手、黃國昌化的政客。她指出，沒看過市長帶頭挑戰公權力，非法集會的禁制區就是不能集會，學法的蔣萬安不知道「集會遊行法」第6條的規定嗎，蔣帶頭違法率眾滋事，為難自家警察人員執法，前無古人後無來者。

    吳思瑤指出，蔣萬安任命的北市選委會主委、市府秘書長李泰興在議會備詢時清楚說明「死人連署」、「錯假連署」是市府戶政事務所查對、地方選委會提報給中選會的，也就是「連署造假是蔣市府查核的」，司法偵查的證據就是蔣市府提報的。

    「現在為了救罷免，蔣萬安就不認、就推翻？」吳思瑤說，違法就是違法，犯罪就是犯罪，蔣帶頭無視證據挑戰司法，為政治而棄法律，蔣萬安一整個「黃國昌化」了。

    吳思瑤直言，蔣萬安被捧成國民黨救星，但角色錯亂邏輯錯置，恐怕救黨沒救成，自己也跟著陪葬。她提到，自己也是台北市民，雖然過去沒有、今生也不可能投給蔣萬安，但很抱歉，任期內的每一天，蔣萬安不能不是台北市長，一分鐘都不行。

    她強調，當市長不是媽寶，吵吵鬧鬧一下要一下不要，當一天和尚撞一天鐘，人民給你的不只是權力，更是責任。顧好市民管好市政，「依法行政」而不是「依黨行政」，不要給自家市府團隊找麻煩，事在人為，其實不難。連市長角色都扮演不好了，還撈過界搞政爭，蔣市長行行好、適可而止吧。

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