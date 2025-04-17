民進黨團：在野黨錯過倒閣適當時機 難抗衡阻卻大罷免

台北市長蔣萬安（中）到北檢抗議喊倒閣、國會改選。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 23:50

〔記者李文馨／台北報導〕台北地檢署偵辦涉偽造、死亡連署的罷免案，國民黨台北市黨部黃呂錦茹與部分黨工被帶回偵訊，國民黨號召支持到到北檢聲援抗議，台北市長蔣萬安到場拋出倒閣主張。對此，民進黨團立法院幹事長吳思瑤認為，在野黨早錯過倒閣的適當時機，人民發起同樣是憲法賦權的「大罷免」，倒閣已難以抗衡阻卻。

北檢偵辦幽靈連署案，今天搜索國民黨台北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫號召黨公職集結北檢聲援，蔣萬安在抗議現場發言時指稱，與其讓執政者用不公不義的手段毀壞台灣，立院應該推動倒閣，如果總統賴清德因此解散國會，我們就用立院改選，對賴清德進行一次不信任投票。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤說，憲政層次上由首都市長拋出倒閣議題也無比奇怪，蔣萬安此時拋出「倒閣」主張是國民黨共同意見，還也是蔣的「個人主張」？她認為，在野黨早錯過倒閣的適當時機了，當人民發起同樣是憲法賦權的「大罷免」，且已進入二階程序，倒閣已難以抗衡阻卻。

吳思瑤說，國民黨若要用倒閣救罷免，也要先過人民這一關，蔣萬安擺明要挑戰公民意志？向人民宣戰？姑且不論此時提倒閣是否合理正當，蔣恐怕先要問問自家傅總召，還有盟軍黃國昌再說吧，「一個支持度低於2成的政黨，提倒閣的底氣在哪？她實在也看不出來」。

吳思瑤直言，蔣萬安被捧成國民黨救星，但角色錯亂邏輯錯置，恐怕救黨沒救成，自己也跟著陪葬。她提到，自己也是台北市民，雖然過去沒有、今生也不可能投給蔣萬安，但很抱歉，任期內的每一天，蔣萬安不能不是台北市長，一分鐘都不行。

她強調，當市長不是媽寶，吵吵鬧鬧一下要一下不要，當一天和尚撞一天鐘，人民給你的不只是權力，更是責任。顧好市民管好市政，「依法行政」而不是「依黨行政」，不要給自家市府團隊找麻煩，事在人為，其實不難。連市長角色都扮演不好了，還撈過界搞政爭，蔣市長行行好、適可而止吧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法