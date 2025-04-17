為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨團：在野黨錯過倒閣適當時機 難抗衡阻卻大罷免

    台北市長蔣萬安（中）到北檢抗議喊倒閣、國會改選。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安（中）到北檢抗議喊倒閣、國會改選。（記者塗建榮攝）

    2025/04/17 23:50

    〔記者李文馨／台北報導〕台北地檢署偵辦涉偽造、死亡連署的罷免案，國民黨台北市黨部黃呂錦茹與部分黨工被帶回偵訊，國民黨號召支持到到北檢聲援抗議，台北市長蔣萬安到場拋出倒閣主張。對此，民進黨團立法院幹事長吳思瑤認為，在野黨早錯過倒閣的適當時機，人民發起同樣是憲法賦權的「大罷免」，倒閣已難以抗衡阻卻。

    北檢偵辦幽靈連署案，今天搜索國民黨台北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫號召黨公職集結北檢聲援，蔣萬安在抗議現場發言時指稱，與其讓執政者用不公不義的手段毀壞台灣，立院應該推動倒閣，如果總統賴清德因此解散國會，我們就用立院改選，對賴清德進行一次不信任投票。

    對此，吳思瑤說，憲政層次上由首都市長拋出倒閣議題也無比奇怪，蔣萬安此時拋出「倒閣」主張是國民黨共同意見，還也是蔣的「個人主張」？她認為，在野黨早錯過倒閣的適當時機了，當人民發起同樣是憲法賦權的「大罷免」，且已進入二階程序，倒閣已難以抗衡阻卻。

    吳思瑤說，國民黨若要用倒閣救罷免，也要先過人民這一關，蔣萬安擺明要挑戰公民意志？向人民宣戰？姑且不論此時提倒閣是否合理正當，蔣恐怕先要問問自家傅總召，還有盟軍黃國昌再說吧，「一個支持度低於2成的政黨，提倒閣的底氣在哪？她實在也看不出來」。

    吳思瑤直言，蔣萬安被捧成國民黨救星，但角色錯亂邏輯錯置，恐怕救黨沒救成，自己也跟著陪葬。她提到，自己也是台北市民，雖然過去沒有、今生也不可能投給蔣萬安，但很抱歉，任期內的每一天，蔣萬安不能不是台北市長，一分鐘都不行。

    她強調，當市長不是媽寶，吵吵鬧鬧一下要一下不要，當一天和尚撞一天鐘，人民給你的不只是權力，更是責任。顧好市民管好市政，「依法行政」而不是「依黨行政」，不要給自家市府團隊找麻煩，事在人為，其實不難。連市長角色都扮演不好了，還撈過界搞政爭，蔣市長行行好、適可而止吧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播