藍營修法嚴懲「連署造假」害到自己人 邱俊憲：想翻頁不認帳？

罷綠連署書被檢舉造假，檢調昨約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨支持者晚間強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 00:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署案，昨（17日）搜索國民黨台北市黨部，黨部主委黃呂錦茹也被約談，國民黨主席朱立倫號召黨員昨晚北檢集結抗議；對此，高雄市議員邱俊憲批說，是國民黨在立院主導修法，把偽造連署行為納入《選罷法》，現在卻反咬一口，喊政治迫害，被揭發就想翻頁不認帳？

邱俊憲表示，國民黨就是死亡連署的慣犯，他們可能忘了，今年2月，國民黨自己在立法院主導修法，把偽造連署的行為明確納入《選罷法》第98條之2，規定只要「冒名連署」，就可處5年以下有期徒刑，或100萬元以下罰金。

請繼續往下閱讀...

邱俊憲說，這項修法，雖然行政院曾提出覆議，但在2月11日遭國民黨與民眾黨聯手否決，總統也已在2月18日公告生效。「現在檢調依據他們自己主導修訂的法律，依法偵辦涉嫌偽造的連署案件，國民黨卻反咬一口，喊政治迫害，這不是此地無銀三百兩？」

邱俊憲提出兩件客觀事實，第一、這次修法，是國民黨主導，新增《選罷法》第98條之2，明訂「利用他人個資未經同意冒名連署」就要負刑責；第二、中選會已明確指出，在收到的61件罷免案中，有41案涉及偽造或死亡者連署資料，全數已移送最高檢察署偵辦，這些死亡連署案件，大多集中在針對民進黨公職的罷免案，顯見問題之嚴重。

他強調，這次會有相關人士被傳喚、搜索、聲押，都是依法根據《選罷法》第98條之2進行，過去若有類似情形，只能用個資法、偽造文書等處理，取證困難、成案不易；現在法律條文明確，證據一清楚，根本無所遁形。

邱俊憲酸說，國民黨自己寫的法、自己喊的罰，怎麼換他們被辦就變成「政治迫害」了？死亡連署高達1千多筆的事實，現在被揭發就想翻頁不認帳？不是自打嘴巴嗎？

國民黨主席朱立倫（前中）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

罷免案死亡連署統計，左為綠營，右為藍營。（取自邱俊憲臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法