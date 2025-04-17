涉幽靈連署遭北檢約談搜索 黃呂錦茹：冤枉

調查局人員將黃呂錦茹（中）移送北檢複訊時，她對著媒體大喊「冤枉」。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 23:41

〔記者王定傳／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署14日約談號稱「罷吳四騎士」等7名被告，訊後1人請回，6人交保。北檢今再度指揮台北市調查處啟動第二波搜索，兵分6路直奔國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處搜索，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告，晚間11時許，調查局人員將黃呂錦茹移送北檢複訊時，她對著媒體大喊：「冤枉」。

另一名被告國民黨台北市黨部總幹事姚富文則對媒體大喊：「台北罷雙吳，踴躍支持連署」。

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這起事件起因於全國各地幽靈連署罷免頻傳，民進黨發言人吳崢今年3月兩度到北檢告發連署罷免立委吳思瑤、吳沛憶等13名立委的領銜人涉偽造文書等罪。

北檢獲報後分案調查，14日發動第一波行動，約談被告包含：國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉。

檢方15日訊後將張克晉請回，並將劉思吟丈夫林叡從證人改列被告，訊後依偽造文書等罪嫌諭令，號稱「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟各50萬元交保、陳冠安20萬元交保，李孝亮及林叡則各30萬元交保。

檢調14日也約談5名證人，包含李孝亮母親陳秀鳳、林叡、吳思瑤罷免案前領銜人詹嘉文、吳沛憶罷免案副領銜人謝麗華與其丈夫陳志德，除林叡改列被告訊後交保，其他4證人均請回。

檢調持續偵辦今日再兵分6路直奔國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處搜索，約談國民黨黃呂錦茹、姚富文、國民黨台北市黨部書記長初文卿，及第一區黨部黨部執行長曾繁川等4人，並以證人身分約談第五區黨部執行長莊慶芸，證人訊後請回，黃呂錦茹、姚富文、初文卿及曾繁川4人晚間移送北檢複訊。

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