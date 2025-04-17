「阿罷之」華麗變回「葉元之」！現身北檢抗議 受藍營英雄式歡迎

葉元之（中）在抗議現場宣講，受到英雄式歡迎，現場氣氛一度高潮。（記者徐聖倫攝）

2025/04/17 23:28

〔記者徐聖倫／台北報導〕國民黨發布緊急動員，今晚在新北地檢署集結，抗議司法「辦藍不辦綠」。晚間10時30分左右，立委葉元之到場宣講，其被罷免的高熱度，讓他受到藍營支持者「英雄式」歡迎，宛如「救世主」降臨，他也高喊「綠營可以，藍營就不行！」表達內心不滿情緒。

葉元之的罷免熱度居高不下，一直是大罷免眾多藍委「C位」之一，為減少罷免熱度，葉元之近期曝光度直線降低。今晚葉元之到場後，氣氛一度高潮，於先前低調180度大轉變，宣講音量宏亮、語氣激昂，受到藍營支持者英雄式歡呼。同時看得出來葉元之沉浸在這樣氛圍，大聲痛批「綠營可以，藍營就不行！」直呼「他們（指民進黨）看不順眼就罷免！」非常憤慨。

請繼續往下閱讀...

國民黨今晚也宣布，本月26日週六將於北市凱達格蘭大道舉辦遊行，抗議司法不公、反大罷免，喊出「我是台灣人，我反綠！」這場遊行疑似針對「反共網紅」八炯，將於本月19日在同地舉辦的呼籲修法、挺大罷免遊行，反制意味濃厚。

新北地檢署外藍營支持者聚集。（記者徐聖倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法