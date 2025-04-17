國民黨北檢陳抗集結7百餘人 22時54分警舉牌「制止」命令解散

國民黨主席朱立倫（前中）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 23:35

〔記者劉慶侯、徐聖倫／台北報導〕國民黨今天發布緊急動員令，要求所屬黨公職及支持民眾，晚間到台北地檢署集結。但現場陳抗人數僅約7百餘人。截至晚間11時，警方分別舉1次勸導牌和3次警告牌，和2次制止命令散解牌，完成法訂蒐證程序。

雖然國民黨各級民意代表和台北市長蔣萬安，以及黨主席朱立倫輪翻激情演講，無奈在台北地檢署前的民眾並不多，雖有些人情緒激動，但明顯「場子不熱」。

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警方晚間10時54分，再次針對在場的朱立倫、謝龍介、楊智伃等人，舉牌命令解散，完備法訂蒐證程序。

警方表示，若群眾持續在地檢署前仍不解散，經過舉牌「制止」兩次，則完成違反集會遊行法程序，日後將會移送法辦。

而北市警局指出，北檢周邊為集會、遊行禁制區，國民黨於此集會抗議，會先行勸導離開，無效後，依集會遊行法對號召者、主持人第1次舉牌「警告」，第2次「命令解散」，第3次「制止」，每次舉牌間隔時間，由現場指揮官視狀況而定。

北市警局表示，3次舉牌完成法定程序後，群眾仍不願離去，將針對號召者、主持人全程蒐證，事後依法移送檢方偵辦，倘若現場出現重大暴力、破壞官署等狀況，危害社會秩序，才會實施強勢驅離作為。

警方晚間10時54分，再次針對在場的朱立倫、謝龍介、楊智伃等人，舉牌命令解散。（記者劉慶侯攝）

國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。 （記者塗建榮攝）

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