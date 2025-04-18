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    首頁　>　政治

    累了？ 國民黨北檢外聚集抗議 許宇甄竟脫口「挺戒嚴」！

    國民黨主席朱立倫（左）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席朱立倫（左）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    2025/04/18 00:34

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨和支持者17日晚間到北檢外頭抗議，並聲援涉及連署造假案的人員，沒想到藍委許宇甄在發言時，脫口說出「挺戒嚴」，被網友酸爆。

    北檢偵辦國民黨罷免綠委連署造假案，17日上午搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫動員黨公職和支持者晚間衝北檢抗議，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、藍營立院黨團總召傅崐萁和多名黨籍立委也到場，輪番發言喊話。

    沒想到終於輪到許宇甄拿麥克風講話時，竟然脫口：「感謝現場超過兩千名跟我們一起站出來，『戰獨裁、挺戒嚴』的各位好朋友，大家晚安大家好！」

    一開頭就講話出包，網友馬上截錄下來分享到網上，也不關心其後續發言，狠酸「看來是累了」、「許宇甄是吃了誠實豆沙包嗎」、「這句我服，沒什麼好反博的，戒嚴第一品牌不是叫假的」、「竟然只有2千，不是要喊2萬嗎」、「挺戒嚴？真的嗎？那他們公投到底還要不要推啊」、「挺戒嚴又要公投反戒嚴？」

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    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

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